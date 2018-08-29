Новая схема мошенников: украинцев пугают "липовыми" решениями судов

У мошенников появилась новая схема. Теперь они подделывают судебные решения. В редакцию "Сегодня" обратился мужчина, которому пришло так называемое "решение суда" о штрафе за неправильную парковку – 17 тысяч гривен.

"Написали: "взыскать 17084 гривни". А назначение платежа – задолженность по номеру дела, ну бред", – рассказывает Роман Козаченко.

Это требование оплатить штраф за нарушение правил парковки парень получил в конце мая-2018. Юноша говорит, что зимой он, действительно, нарушал, но удивляет космическая сумма.

"Я сначала испугался, а потом пришло удивление – по сути, ни гербовой печати, ни штампов. Тем более еще и реквизиты банка там были. После этого я Обратился в районный суд и они сказали, что к этому никакого отношения вообще не имеют", – поделился опытом Роман.

Непродолжительный поиск в интернете показал: письмо пришло от частной компании, зарегистрированной на Кипре. По указанным телефонам никто не отвечает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Харьковской области мошенники выманили у пенсионеров 188 тысяч грн

Подозрительное письма показали бывшему судье Алексею Хивричу. Юрист уверен, это дело рук мошенников, ведь юридически документ составлен не грамотно.

"Ии юридические особенности, и оформление, и реквизиты указывают на то, что это попытка завладеть деньгами. Никаких банковских реквизитов не указывается. Судебное решение должно содержать подпись судьи, если выдается копия, она заверяется секретарем. Кроме того, должны быть штампы указывающие на то, когда выдана эта копия. Должен быть номер – единственный уникальный номер судебного дела, который имеет соответствующую маркировку", – пояснил Хиврич.

По этой маркировке дело регистрируется в электронной базе судебных разбирательств. Поэтому можно легко проверить, настоящий ли документ вам прислали.

Но нужно быть осторожными не только с "решениями суда". В Украине также набирает популярность новый вид телефонного мошенничества. Неизвестные звонят украинцам и называются операторами мобильной связи. Они предлагают выгодный тариф, а после того, как обманутые пополняют счет для перехода на новые условия, эти деньги исчезают.

Также читайте, как украинцев обманывают при аренде техники.