Новое послабление карантина: что можно и чего нельзя

Отели и базы отдыха открываются, но кормить будут в номерах

Украина перешла к очередному этапу ослабления карантина. Со среды, 10 июня, разрешается проведение культурных мероприятий, открытие отелей и баз отдыха. Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Киев к ослаблению карантина пока не готов

На брифинге 10 июня главный санитарный врач страны Виктор Ляшко озвучил условия смягчения карантина.

"Очередной этап смягчения карантина касается следующих сфер: можно и разрешается открывать учреждения культуры и проводить культурные мероприятия в тех областях, которые достигли наших критериев (есть три условия для смягчения карантина).

Напомним, что собой представляют эти три условия для смягчения карантина:

инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения) составляет менее 12 на 100 000 населения;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%;

среднее количество ПЦР- и ИФА-тестирований. В течение последних семи дней оно должно составить 12 на 100 000 населения.

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Таким образом, не готовы к ослаблению карантина Киев и семь областей: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Что можно

При проведении мероприятий количество людей, собравшихся в помещении, не должно превышать одного человека на 5 метров. Если это концерт под открытым небом, то на 5 метров огражденной территории.

"Особенности открытия и проведения культурных мероприятий – это всем работникам проводится температурный скрининг, на входе руки обрабатываются антисептиками (как работникам, так и посетителям)", – уточнил Ляшко.

Посетители все должны быть в защитных масках и они должны размещаться только на сидячих местах, расстояние между которыми должно быть полтора метра (в шахматном порядке).

Контроль билетов на выходе должен по возможности осуществляться бесконтактно – сканерами штрихкодов.

"Также разрешается открывать учреждения, которые предоставляют услуги по размещению (кроме детских лагерей). Особенности открытия: предварительная онлайн-регистрация, рекомендуется организовать питание в номерах или при соблюдении норм, которые сегодня действуют в местах общественного питания (летние террасы или внутри не более четырех человек за одним столом)", – сказал санврач и добавил, что вопрос по детским лагерям будет обсуждаться отдельно.

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Кроме того, как сообщили в штабе Объединенных сил, с 10 июня на линии разграничения на Донбассе открылись пункты пропуска. Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00:

для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" – дорожный коридор "Донецк – Курахово";

для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" – дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар".

При въезде на территорию, подконтрольную Украине, гражданам будут мерить температуру, также нужно обязательно быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию в пункте пропуска. В ООС отмечают, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации.

Что нельзя

По словам Ляшко, запрещается организовывать фан-зоны и другие места массового скопления, которые не позволят соблюдать социальную дистанцию.

Ослабление карантина по-прежнему не коснулось запретов, принятых в марте. Это необходимость ношения масок в общественных местах (к ним, кстати, относятся парадные в домах, лифты, остановки транспорта, перроны и т. д.), запрет детских игр на площадках и в песочницах, тренировки на спортплощадках, проведение массовых мероприятий и др. Как разъяснили в Минздраве, причина запрета везде одинакова: в этих местах не организована централизованная дезинфекция.

Что откроется в следующую очередь

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Как рассказали сайту "Сегодня" в Министерстве культуры и информационной политики Украины, кинотеатры и театры — это субъекты хозяйствования, поэтому вопрос восстановления полноценной деятельности учреждений культуры относится к их хозяйственной компетенции.

"Театры имеют право самостоятельно планировать свою творческую и хозяйственную деятельность, устанавливать цены на билеты, определять перспективы своего развития, подбирать репертуар и тому подобное. Поэтому вопрос открытия/закрытия театральных сезонов, а также режима работы рекомендуем уточнять непосредственно у театрально-зрелищных учреждений культуры", — пояснили в Минкульте.

Сами представители отрасли рассчитывают начать работать только в конце июня — начале июля. Так, гендиректор сети "Планета Кино" Наталия Байдан рассказала, что они планируют открыться лишь в начале июля.

Роман Романчук, СЕО сети кинотеатров Multiplex, рассказал, что пока есть три рабочие даты открытия сети — 22 июня, 2 июля и 16 июля.

"По ряду признаков, на мой взгляд, более вероятная дата — это 2 июля. Сейчас мы уже работаем над планом восстановления. Для того, чтобы подготовиться к открытию, нужны недели две. Успеем ли мы открыться сразу после того, как разрешит Кабмин, зависит от того, когда это объявят. Но если, например, будет заявление 20 июня о том, что мы открываемся 22 июня, мы найдем какой-то компромиссный вариант, с неполным количеством залов", — говорит Романчук.

По его мнению, ограничения в работе кинотеатров будут с вероятностью в 90%.

О том, какие послабления карантина вступили в силу 5 июня, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

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