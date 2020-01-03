Новогодние поздравления президентов: о чем говорили Лукашенко, Трамп и Путин

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Новогоднее поздравление Владимира Зеленского, которое показали за пару минут до Нового года, взорвало соцсети. Одни жестко критикуют президента, другие – хвалят, третьи – постят шутки и делают фотожабы на самые яркие фразы, сказанные в видеообращении. Принято считать, что новогодние поздравления лидеров – это традиция, распространенная на постсоветском пространстве. Пока идут последние приготовления к Новому году, наливают в бокалы шампанское и насыпают оливье, все включают поздравление президента. Но сейчас это далеко не так. Накануне Нового года поздравляют людей также президенты и канцлеры Австрии, Германии, Польши и США. Как это было в канун 2020 года, что сказали мировые лидеры и какие скрытые смыслы увидели люди в их посланиях, разбирался сайт "Сегодня".

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Для Владимира Зеленского его нашумевшее новогоднее поздравление стало первым в статусе президента, и вторым по счету. В канун 2019-го он уже поздравлял украинцев с Новым годом в эфире одного из телеканалов, которое показали до обращения Петра Порошенко, объявив о своем выдвижении в президенты.

Нельзя сказать, что для многих украинцев просмотр новогоднего обращения гаранта – это неизменная традиция. За пару минут до 00:00 его транслируют все украинские телеканалы, которые во многих домах, кафе и ресторанах включают просто фоном, чтобы не пропустить "двенадцать". Но, поскольку это новогоднее обращение Владимира Зеленского было первым в статусе президента, видео посмотрело достаточно много украинцев (только в YouTube на различных ресурсах были миллионные просмотры).

В своем почти 9-минутном обращении Зеленский сфокусировался на различиях украинцев и их преодолении, в частности, отметив, что неважно, в честь кого и как названа улица, главное, чтобы она была освещена и заасфальтирована, не вспомнил о российской военной агрессии и напомнил, что за него проголосовало 73% украинцев, пришедших на выборы. Это, пожалуй, главные поводы для критики Зеленского, о которых писали в соцсетях. Многим выступление президента понравилось своей антиофициозностью и стремлением говорить с простыми гражданами простым языком.

Судя по реакции крымчан в Facebook, им новогоднее обращение Зеленского понравилось больше, чем поздравление Путина. Правда, некоторые все же напомнили украинскому президенту, как начиналась аннексия Крыма, и что разница, какой памятник и название улицы, все же есть. Но за всю историю новогодних обращений президентов к украинцам поздравление Владимира Зеленского можно по праву назвать самым необычным. "Отличился" разве что второй президент Леонид Кучма, который в 2003-м поздравлял украинцев в домашней обстановке у камина под елкой с собакой и внуком.

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"Любимчик" украинцев Александр Лукашенко (по результатам последних соцопросов позитивно к нему относятся 66% украинцев) также обратился к белорусам за несколько минут до Нового года, назвав 2020-й "годом истины". А вот о создании единого с Россией союзного государства не сказал ни слова. Правда, скрытый смысл можно увидеть в фразе: "А завтра Беларусь возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах".

По продолжительности новогоднее поздравление Владимира Путина перед боем курантов было в два раза короче, чем обращение Зеленского, да и смысла там было куда меньше. Единственное, что можно выделить, – напоминание, что в следующем году Россия "будет отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне". А вот российские пропагандистские федеральные каналы, как всегда, отличились, выключив к обеду 1 января под видеопоздравлением Путина в YouTube счетчики лайков и дизлайков. Судя по всему, оно набрало больше отметок "не нравится", чем "нравится", поскольку под аналогичными видео других телеканалов на YouTube больше дизлайков, чем лайков.

Удивил всех и лидер КНДР Ким Чен Ын, особенно Дональда Трампа, который ядерное разоружение Северной Кореи сделал своей фишкой. Традиционное новогоднее обращение 1 января Ким Чен Ын решил не записывать. Вместо этого северокорейское телевидение транслировало съезд партийных лидеров в Пхеньяне, где лидер КНДР заявил, что его страна больше не связана мораторием на ядерные испытания, анонсировав, что вскоре "мир увидит новое стратегическое оружие".

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Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео отреагировали довольно сдержанно, выразив надежду, что Пхеньян все же будет соблюдать договоренности. А вот насчет других мировых лидеров 45-й президент США не сдержался. Накануне Нового года, который Дональд Трамп встречал вместе с супругой Меланией в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, он раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона за недостаточную помощь Украине. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов об импичменте, по которому судебный процесс в Сенате может начаться уже в январе.

Написал Дональд Трамп и короткий язвительный пост в Twitter, поздравив с Новым годом "хейтеров" и "фейковые медиа".

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А вот в коротком новогоднем видеообращении, которое выложили на страничке Белого дома в Twitter, президент США говорил о росте экономики, зарплат, новых торговых соглашениях с Мексикой и Канадой, и переносе американского посольства в Иерусалим.

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На критику Трампа ни Меркель, ни Макрон отвечать не стали. В фокусе новогоднего обращения канцлера Германии была борьба с глобальным потеплением, при этом она напомнила, что возглавляет немецкое правительство последний срок.

Главной темой новогоднего поздравления Эммануэля Макрона стала пенсионная реформа, отказываться от которой, по его словам, правительство не намерено. Именно она спровоцировала массовые забастовки по всей Франции. Транспортный коллапс в Париже продолжается уже почти месяц. Улучшилась ситуация с метро, работают почти все ветки подземки. А вот сообщения с основными аэропортами столицы почти нет. Не работают около 70% электричек, которые соединяют Париж и пригороды.

В своем новогоднем обращении президент Польши Анджей Дуда, как и Дональд Трамп, сфокусировался на экономическом росте и благополучии поляков. Правда, не преминул напомнить о том, что слово уходящего 2019 года – "безопасность". Польше удалось увеличить присутствие НАТО и американских военных в своей стране, и закупить у США истребители и ракетные системы.

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