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Новые данные Минздрава по эпидемии COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг

30 мая, 08:55

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Несколько дней подряд в Украине число выздоровевших превышает количество заболевших

Министр здравоохранения Максим Степанов дает очередной брифинг относительно эпидемиологической ситуации на утро субботы, 30 мая, по Украине.

Напомним, на утро 29 мая в Украине было 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8 934 пациента выздоровели. Только за четверг зафиксировано 429 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Коронавирус в Украине: статистика за 30 мая и последние данные о карантине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что данные о смертности от коронавируса во многом зависят от того, как их считать. Поэтому Украина переходит к новому качеству этого подсчета. Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия.

В свою очередь заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко заявил, что Украина преодолела пик эпидемии, и дал оптимистический прогноз. Он считает, что если не будет пагубного влияния смягчения карантина – новых вспышек заболеваемости, то в ближайшие две недели эпидемия должна пойти на спад.

В то же время в Национальной службе здоровья Украины рассказывали, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19. Пациенту не нужно будет платить за то, за что платит государство.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин Минздрав заражение коронавирус

Источник: Сегодня

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