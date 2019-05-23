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В СНБО объяснили причину испытаний новых украинских ракет

23 мая, 18:21

Кривонос отметил, что стрельбы завершены успешно

Фото: rnbo.gov.ua
Фото: rnbo.gov.ua.

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос объяснили причину испытаний новых украинских ракет.

Как сообщалось, в Одесской области состоялись успешные испытания ракет с увеличенной дальностью действия "Ольха-М" и модернизированных ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р".

"Учитывая агрессию Российской Федерации против Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины определил задачи по разработке и серийному производству новых ракет для реактивных систем залпового огня", – сказал Кривонос.

Он сообщил, что во время испытаний была проведена проверка технических решений, примененных для разработки ракет и результаты поражения ими целей на максимальной дальности.

"Стрельбы завершены успешно, – заявил он. – Испытания ракет доказали, что отечественный ОПК способен в кратчайшие сроки разрабатывать сложные образцы вооружения и военной техники для обеспечения Вооруженных сил Украины".

Как сообщалось, в Одесской области начались испытания украинских ракетных комплексов. В связи с этим в Черном море перекрыли район.

Напомним, в декабре в Украине успешно завершили испытания берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатыми ракетами, который сможет поражать цель на расстоянии в 300 километров.

Кроме того, мы писали, что украинские военные завершили испытания зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Куб" и теперь это вооружение поступит на боевое дежурство в войска противовоздушной обороны.

Также перед новым годом Порошенко озвучил ракетные планы Украины на 2019 год – запустить в серийное производство ракеты "Ольха" и усиленно продолжать работу над крылатыми ракетами "Нептун".

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Тег СНБО, ракеты, учения, испытания, вооружение, нептун, ОПК, Ольха, Вильха

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