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Новый обмен пленными: Василий Жемелинский вернется в армию, "если это будет возможно"

29 декабря, 12:44

Боец 57-й бригады ВСУ провел в плену почти 1050 дней

Фото: скрин

Фото: скрин

29 декабря в районе Горловки Донецкой области намечено провести последний в 2019 году обмен пленными, которые удерживались на подконтрольной Украине территории, а также в тюрьмах ОРДЛО и в России.

Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска и Дебальцево находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

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Бойцу 57-й бригады ВСУ, которая дислоцируется в Кировоградской области, 23 года. Василий Жемелинский попал в плен в бою под Песками 17 февраля 2017-го во время выполнения боевого задания, содержался в бывшем СИЗО Донецка.

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Сергей Глондар. Фото: Facebook

О том, что ее сын оказался в плену, мать Василия узнала только из видео, размещенного в интернете. Дома бойца ждали почти 1050 дней.

Накануне обмена Жемелинский рассказал корреспондентам одного из российским СМИ о том, что намерен продолжить службу в Вооруженных силах Украины "если это будет возможно".

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Сегодня

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