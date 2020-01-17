Новый рекорд Украины: самой старой собакой страны стала такса Нора, которой больше 19 лет

Хозяева ни на день не расставались с любимицей, которую называют дочкой

Таксе-долгожительнице по имени Нора уже 19 лет и почти семь месяцев. В переводе на человеческий возраст – ей более ста лет. И теперь рекордсменку признали самой старой собакой в Украине. Новости "Сегодня" навестили рекордсменку.

А старейшая собака уже еле ходит и плохо видит. Каждый шаг таксы Норы – счастье для ее хозяев.

"Она не гуляет, мы ее выносим", – говорит Валерий Грибняк, владелец таксы.

Немного свежего воздуха – и на руках домой. На полках и в альбомах – всюду фото Норы. И даже Дни рождения ей устраивали, как полноценному члену семьи.

"Она была даже не только на Синевире. Она была даже на Волыни и на Шацких озерах", – рассказывает хозяин.

А появилась она в квартире полуторамесячным щенком, который помещался в ладони. Его подарили Инне коллеги. Хозяева говорят: собака очень умная и раньше даже знала игрушки по именам.

"Мы сидим: "Норочка, где петушек?". Норочка носом в эту коробку, начинает там что-то рыть. Рыла, рыла, схватила именно петушка, приносит нам, к ногам бросает и гавкает", – говорит Инна, хозяйка Норы.

Но больше всего в жизни Нора любила рыть и что-то искать. Мячи, кротов, мышей и даже черепах.

"А это она на даче роет как сумасшедшая, как трактор. Крота вырыли не одного", – рассказывают владельцы таксы, показывая фотографии.

Сейчас Нора почти не реагирует на людей и животных. Но хорошо ест. И как ее берут на руки – она засыпает.

Устала, потому что весь день была звездой. Накануне ее признали самой старой собакой в Украине и внесли в Национальный реестр рекордов.

Лана Ветрова, руководительница Национального реестра рекордов Украины:

"Новый рекорд – самая старая собака в Украине, кличка Нора, порода – такса. Ее возраст – 19 лет, 6 месяцев и 28 дней".

А поздравить собаку с таким событием пришло много друзей

"У меня тоже был такс, который познакомился, кода Норе был год. Мы уже больше как родственники", – рассказывает Лилия Шатунова, подруга.

Валерий и Инна называют таксу дочкой и относятся как к ребенку. Они мечтают о том, чтобы она прожила еще не один год, а ее рекорд – никто не смог побить:

"Мы с ней не расставались ни на один день. Никогда!"

Напомним, ранее в Харькове освободили из плена шестерых собак – голодных, слабых и напуганных. Младшая сестра позвала ветеринаров, чтобы спасли животных, которых "приютила" старшая. Новости "Сегодня" поговорили с соседями и отправились к спасенным животным.

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