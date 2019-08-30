Новый учебный год без злости и грусти: психологи рассказали, как научить детей управлять эмоциями

Конец августа и начало сентября — довольно нервное время для детей и их родителей. Кто больше нервничает накануне нового учебного года — дети или родители, — вопрос спорный, но чувства накалены. Психолог Фонда Рината Ахметова Эллен Смоляк предлагает школьникам и их родителям несколько простых способов справиться с эмоциями.
В 2015 году Фонд Рината Ахметова разработал программу психологической помощи детям, которую изучили и одобрили в Министерстве образования и науки Украины. Сегодня эта методика используется во многих учебных учреждениях. Прошедшие курс обучения психологи работали в 11 областях Украины, в том числе в пострадавших от обстрелов населенных пунктах Донбасса. Они оказывали помощь в детских садах и школах, общественных учреждениях, больницах, бомбоубежищах. Психологическую поддержку получили порядка 50 тысяч детей. Свой накопленный опыт психологи передают и родителям школьников.
"Прежде чем учить ребенка управлять своими эмоциями, объясните ему, что у человека не бывает плохих и хороших чувств— все они важны и нужны, — предлагает психолог. — Чувства и эмоции помогают понять: чего он хочет, что его не устраивает, что идет не так, как хотелось бы, и где затаилась опасность. Поэтому объясните ребенку несколько простых правил: очень важно уметь определять, что именно он чувствует (страх, злость и т. д.); подавлять свои чувства и эмоции ни в коем случае нельзя; не надо испытывать вину или стыд за проявление каких-либо эмоций; нужно учиться владеть своими эмоциями".
- Страх
Важно помнить, что страх — это врожденный инстинкт самосохранения человека. Его основная функция — сохранение жизни и защита от угроз. Страх мобилизует внутренние резервы, позволяет стать на время быстрее и сильнее, чтобы справиться с опасностью. Такой страх психологи называют полезным. Но существуют и неполезные страхи — фобии, например навязчивая боязнь собак, страх темноты и т. д.
"Постоянное переживание ребенком каких-то беспричинных страхов (которые, кстати, ребенок может скрывать от взрослых) со временем приводит к физическому и эмоциональному истощению. Вот почему важно рассказать ребенку о страхах и научить преодолевать их, — рекомендует Эллен Смоляк. — Объясните ребенку, что если он почувствовал страх, то сначала нужно быстро понять, что его пугает. Возможно, опасность реальна, и нужно спасаться или искать помощи у взрослых".
- Грусть
Грусть может быть самой продолжительной эмоцией. Затянувшийся период грусти опасен тем, что перерастает в депрессивные состояния. Но психологи утверждают: грустить время от времени полезно. Оказывается, грусть снижает физическую и умственную активность, создавая условия для восстановления организма. Поэтому, когда ребенку грустно, не стоит искусственно стараться повысить настроение шоколадкой. Кроме того, грусть избавляет от негатива: ребенок будет грустить до тех пор, пока полностью не "отпустит" ситуацию. А еще грусть развивает сопереживание и делает людей мудрее, ведь в спокойном состоянии мир видится несколько иначе, чем в обычном. Это может помочь найти неожиданные решения разных жизненных проблем.
- Злость
Как и другие чувства, злость и гнев — нормальные человеческие эмоции, которые просто нужно уметь выражать. Если их скрывать, то они могут вызывать болезни, усталость и депрессию. Злость бывает разная: от простого недовольства до ярости. Иногда злость мобилизует и мотивирует действовать, а вот в ярости человек часто не способен контролировать свое поведение из-за слишком высокого уровня адреналина в крови. Чтобы правильно контролировать гнев, важно понять, что его вызвало. Всякий раз, когда ребенок злится, нужно спросить: что или кто тебя злит? Если причина простая, злость нужно "проговорить". Например, если кто-то без спросу взял игрушку, нужно спокойно сказать: "Это моя игрушка, я не разрешал тебе ее брать. Верни ее". Если же причина более серьезная, то психологи предлагают простые упражнения, которые помогут избавиться от гнева.
Как избавиться от страха и фобий
Чтобы избавиться от ситуативного страха при реальной опасности или от фобий, мешающих жить, психологи дают такие советы:
- Глубоко вдохнуть и выдохнуть. Повторять такой способ дыхания с постепенным замедлением ритма в течение нескольких минут. Это поможет быстро успокоится и не поддаться панике.
- Если угроза очевидна (например, большая злая собака) — уходить и прятаться от угрозы.
- Обратиться за помощью ко взрослым.
- Нарисовать свой страх и уничтожить его самым приятным для себя способом. Например, порвать и выбросить рисунок или придумать свой вариант получить власть над страхом.
- Вылепить свой страх из глины, пластилина, соленого теста и так же, как в предыдущем способе, расправиться с ним любым способом.
- В случае сильных фобий обязательно обратиться к специалисту.
Упражнения: как "выбросить" злость
Умение контролировать эмоции — признак воспитанного человека. Учиться управлять своими чувствами нужно с детства. Для того, чтобы избавиться от ярости, психологи предлагают несколько способов ее "выбросить".
- Побить боксерскую грушу или другой подходящий предмет, например, подушку.
- Бросать мяч в стену, вкладывая в броски эмоции, пока они не улягутся.
- Громко кричать "А-а-а!", вкладывая в звук все эмоции. Можно использовать песни, но их нужно не петь, а именно орать.
- Энергично мять руками пластилин, глину или любое другое тягучее вещество. Можно мять или рвать бумагу.
- На небольших листочках бумаги очень быстро рисовать свою "злость" (любые рисунки, можно просто каракули), вымещая на бумаге свое состояние.
Напомним, ранее Фонд Рината Ахметова передал в Ровенскую область два современных автомобиля скорой помощи класса B. Они вошли в число первых 30 машин, переданных областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины.
На сегодняшний день Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд – единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".
Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.
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