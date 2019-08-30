Новый учебный год без злости и грусти: психологи рассказали, как научить детей управлять эмоциями

Детей учат владеть эмоциями / Фото: fdu.org.ua

Конец августа и начало сентября — довольно нервное время для детей и их родителей. Кто больше нервничает накануне нового учебного года — дети или родители, — вопрос спорный, но чувства накалены. Психолог Фонда Рината Ахметова Эллен Смоляк предлагает школьникам и их родителям несколько простых способов справиться с эмоциями.

В 2015 году Фонд Рината Ахметова разработал программу психологической помощи детям, которую изучили и одобрили в Министерстве образования и науки Украины. Сегодня эта методика используется во многих учебных учреждениях. Прошедшие курс обучения психологи работали в 11 областях Украины, в том числе в пострадавших от обстрелов населенных пунктах Донбасса. Они оказывали помощь в детских садах и школах, общественных учреждениях, больницах, бомбоубежищах. Психологическую поддержку получили порядка 50 тысяч детей. Свой накопленный опыт психологи передают и родителям школьников.

"Прежде чем учить ребенка управлять своими эмоциями, объясните ему, что у человека не бывает плохих и хороших чувств— все они важны и нужны, — предлагает психолог. — Чувства и эмоции помогают понять: чего он хочет, что его не устраивает, что идет не так, как хотелось бы, и где затаилась опасность. Поэтому объясните ребенку несколько простых правил: очень важно уметь определять, что именно он чувствует (страх, злость и т. д.); подавлять свои чувства и эмоции ни в коем случае нельзя; не надо испытывать вину или стыд за проявление каких-либо эмоций; нужно учиться владеть своими эмоциями".

Страх

Важно помнить, что страх — это врожденный инстинкт самосохранения человека. Его основная функция — сохранение жизни и защита от угроз. Страх мобилизует внутренние резервы, позволяет стать на время быстрее и сильнее, чтобы справиться с опасностью. Такой страх психологи называют полезным. Но существуют и неполезные страхи — фобии, например навязчивая боязнь собак, страх темноты и т. д.

"Постоянное переживание ребенком каких-то беспричинных страхов (которые, кстати, ребенок может скрывать от взрослых) со временем приводит к физическому и эмоциональному истощению. Вот почему важно рассказать ребенку о страхах и научить преодолевать их, — рекомендует Эллен Смоляк. — Объясните ребенку, что если он почувствовал страх, то сначала нужно быстро понять, что его пугает. Возможно, опасность реальна, и нужно спасаться или искать помощи у взрослых".

Грусть

Грусть может быть самой продолжительной эмоцией. Затянувшийся период грусти опасен тем, что перерастает в депрессивные состояния. Но психологи утверждают: грустить время от времени полезно. Оказывается, грусть снижает физическую и умственную активность, создавая условия для восстановления организма. Поэтому, когда ребенку грустно, не стоит искусственно стараться повысить настроение шоколадкой. Кроме того, грусть избавляет от негатива: ребенок будет грустить до тех пор, пока полностью не "отпустит" ситуацию. А еще грусть развивает сопереживание и делает людей мудрее, ведь в спокойном состоянии мир видится несколько иначе, чем в обычном. Это может помочь найти неожиданные решения разных жизненных проблем.

Злость

Как и другие чувства, злость и гнев — нормальные человеческие эмоции, которые просто нужно уметь выражать. Если их скрывать, то они могут вызывать болезни, усталость и депрессию. Злость бывает разная: от простого недовольства до ярости. Иногда злость мобилизует и мотивирует действовать, а вот в ярости человек часто не способен контролировать свое поведение из-за слишком высокого уровня адреналина в крови. Чтобы правильно контролировать гнев, важно понять, что его вызвало. Всякий раз, когда ребенок злится, нужно спросить: что или кто тебя злит? Если причина простая, злость нужно "проговорить". Например, если кто-то без спросу взял игрушку, нужно спокойно сказать: "Это моя игрушка, я не разрешал тебе ее брать. Верни ее". Если же причина более серьезная, то психологи предлагают простые упражнения, которые помогут избавиться от гнева.

Как избавиться от страха и фобий

Чтобы избавиться от ситуативного страха при реальной опасности или от фобий, мешающих жить, психологи дают такие советы:

Глубоко вдохнуть и выдохнуть. Повторять такой способ дыхания с постепенным замедлением ритма в течение нескольких минут. Это поможет быстро успокоится и не поддаться панике.

Если угроза очевидна (например, большая злая собака) — уходить и прятаться от угрозы.

Обратиться за помощью ко взрослым.

Нарисовать свой страх и уничтожить его самым приятным для себя способом. Например, порвать и выбросить рисунок или придумать свой вариант получить власть над страхом.

Вылепить свой страх из глины, пластилина, соленого теста и так же, как в предыдущем способе, расправиться с ним любым способом.

В случае сильных фобий обязательно обратиться к специалисту.

Упражнения: как "выбросить" злость

Умение контролировать эмоции — признак воспитанного человека. Учиться управлять своими чувствами нужно с детства. Для того, чтобы избавиться от ярости, психологи предлагают несколько способов ее "выбросить".

Побить боксерскую грушу или другой подходящий предмет, например, подушку.

Бросать мяч в стену, вкладывая в броски эмоции, пока они не улягутся.

Громко кричать "А-а-а!", вкладывая в звук все эмоции. Можно использовать песни, но их нужно не петь, а именно орать.

Энергично мять руками пластилин, глину или любое другое тягучее вещество. Можно мять или рвать бумагу.

На небольших листочках бумаги очень быстро рисовать свою "злость" (любые рисунки, можно просто каракули), вымещая на бумаге свое состояние.

Напомним, ранее Фонд Рината Ахметова передал в Ровенскую область два современных автомобиля скорой помощи класса B. Они вошли в число первых 30 машин, переданных областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины.

На сегодняшний день Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд – единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.

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