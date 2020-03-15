Нужно действовать жестко и без исключений: глава МОЗ сделал срочное заявление

Илья Емец призвал закрыть все общепиты и ограничить передвижение по стране.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам по поводу распространения коронавируса. Он заявил, что для предотвращения заболеваний нужно закрыть все общепиты и ТРЦ, ограничить передвижения внутри страны, и ввести дистанционный режим работы сотрудников компаний. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

"Сейчас я говорю и как врач, как управленец, и как министр здравоохранения Украины. Некоторые говорят мне, чтобы я не нагнетал ситуации, потому что это якобы сеет панику. Но напомню, что мы не в тоталитарном государстве, чтобы замалчивать правду", – написал он.

По словам министра, вирус COVID-19 – это враг номер один не только украинского общества, но и всего мира и каждый час может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней.

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"Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений. Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", – заявил Емец.

Также он подчеркивает, что больницы нужно немедленно перепрофилировать в инфекционные. Кроме того, нужно отменить все плановые мероприятия и направить ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией.

Сейчас Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов страны и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы быстрее реагировать на новые вызовы эпидемии.

"Призываю всех украинцев не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция – самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких", – написал он.

Напомним, ранее Илья Емец предложил ограничить работу заведений общественного питания, если ситуация с распространением коронавирусав Украине ухудшится.

Кроме того, Минздрав будет присылать украинцам информацию о коронавирусе с помощью SMS. В сообщениях будут краткие рекомендации относительно личной гигиены и предотвращения COVID-19.

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