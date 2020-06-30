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После ливней налетел ураган: запад Украины снова пострадал от непогоды

30 июня, 08:16

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго

Западные регионы Украины, где масштабные наводнения уже натворили немало беды, продолжают страдать от непогоды. Их накрыли сильные дожди и ветер, из-за которых без электроснабжения остались 35 населенных пунктов.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, люди остались без света в двух областях: Закарпатской – 31 населенный пункт и Волынской – 4 населенных пункта. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Кроме того, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях продолжают ликвидировать последствия паводка. На данный момент в 19 населенных пунктах подтопленными остаются 147 домов, один объект социальной и бытовой сферы. Воду до сих пор не откачали из 545 подвалов и 982 приусадебных участков. Также разрушенными остаются более 150 км автодорог и 95 мостов.

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После ливней налетел ураган: запад Украины снова пострадал от непогоды

Напомним, в последние дни сильные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в западных регионах Украины. Только на Прикарпатье были подтоплены более 200 населенных пунктов, разрушены 110 км автодорог и 90 мостов.

Также ранее эколог назвала причину масштабного наводнения на западе Украины.

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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спасатели непогода Украина обесточены населенные пункты ГСЧС наводнения

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