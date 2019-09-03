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Обмен пленными между Украиной и Россией откладывается: СМИ выяснили причину

3 сентября, 16:50

Журналисты узнали о новой схеме возвращения военнопленных моряков в Украину

/ Фото: AFP

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной затянулся из-за подготовки документов, которые впоследствии позволят осудить из заочно.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

На прошлой неделе в московское СИЗО "Лефортово", где удерживаются 24 украинских военнопленных моряка, доставили также ряд украинских политзаключенных – Романа Сущенко, Николая Карпюка, Павла Гриба, Владимира Балуха и Александра Кольченко. При этом Олег Сенцов тоже находится в Москве, но в Бутырском СИЗО.

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Одновременно с этим обмен в формате "30 на 30" увеличили до 35 с каждой стороны. Но дальше перемещения заключенных внутри дело не дошло.

"Источник, близкий к переговорному процессу, полагает, что проблемы возникли из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных", – пишут журналисты.

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В частности, российская сторона после консультаций с ФСБ решила вернуть украинских моряков не с заведенными на них в России уголовными делами, а с их нотариально заверенными копиями.

"Таким образом, получив копию, а не подлинное дело, правоохранительным органам Украины не придется, как это предусматривалось в первоначальном варианте, прекращать уголовное преследование своих же граждан", – сообщает издание.

В то же время, помощник президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на то, что обмен заложниками будет осуществлен в ближайшее время.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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