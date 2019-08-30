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Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссера

30 августа, 12:00

Узника Кремля привезли из колонии в спецблок СИЗО-2 в Москве

Незаконно приговоренный в России к 20 годам лишения свободы политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов, который является ключевой фигурой обмена узниками между РФ и Украиной, все еще не покинул СИЗО.

Об этом российским СМИ сообщил информированный источник, одновременно опровергнув информацию о том, что его поместили в "Лефортово", как ранее сообщала пресса.

"Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там", – говорит источник.

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Отмечается, что данная информация строго конфиденциальная.

"Журналисты не могли его обнаружить, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других", – добавил источник.

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Напомним, ссылаясь на собственные источники, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Украины Ахтем Чийгоз сообщил о том, что Сенцова доставили из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в московское СИЗО, но не в "Бутырку", а в "Лефортово".

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Интерфакс

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