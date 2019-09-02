Обмен заложниками под вопросом: адвокат россиян прояснил ситуацию

В плену. Ребятам стало чуть легче общаться друг с другом

Ситуация по обмену заложниками с Россией пока не меняется и 3 сентября вряд ли стоит ожидать возвращения украинцев из российского плена. Об этом рассказал адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин.

По его словам, пока никаких сигналов нет к тому, чтобы завтра произошел обмен.

"Надежда есть, но пока что-то нездоровое приходится отмечать. Скорее всего, завтра будет то же самое, что и сегодня, а именно – ничего не произойдет", – сказал Рыбин.

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В то же время адвокат отмечает, что для осуществления обмена заложниками президент Украины должен издать указ о помиловании россиян, которых включили на обмен.

"Пока я как юрист не вижу указа президента о помиловании оставшейся категории лиц, которые включены в список на обмен", – добавил он.

Как передавали новости "Сегодня", на днях сообщалось о чуть ли не свершившемся обмене заложниками между Россией и Украиной. Доходило до того, что даже писали: якобы в одном из украинских аэропортов приземлялся самолет из России, а в Москве ждали борт из Киева. Однако, как информировали официальные лица в Украине, обмен не состоялся и ожидается в ближайшее время. Более подробно читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

Также ходили разговоры, что украинского политзаключенного Олега Сенцова даже доставили в Москву для якобы отправки в Украину. В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

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