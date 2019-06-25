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Образование вне школы: что детям дадут "сетевые" учебные заведения

25 июня, 07:19

МОН разрешило школам брать оборудование и учителей "в аренду"

Уроки. Поучиться на необходимом для разных предметов оборудовании дети смогут вне своей школы
Уроки. Поучиться на необходимом для разных предметов оборудовании дети смогут вне своей школы.

В Украине вступили в силу Положения об институциональной форме образования. Помимо определения особенностей разных видов учебы, документ вводит новую форму получения образования — сетевую. Модель разрешает украинским школам сотрудничать с другими образовательными учреждениями: музыкальными школами, спортивными секциями, репетиторскими организациями, межшкольными ресурсными центрами (МРЦ).

В первую очередь формат призван решить проблемы школ с нехваткой педагогов, помещений или оборудования — все это они теперь смогут найти у сторонних компаний.

"Если в школе не хватает учителя, сетевое обучение может организовываться для всего класса — отдельные уроки может проводить профильный кружок или организация с хорошими специалистами. Форма доступна и для отдельных учеников, которые уже где-то дополнительно учатся", — поясняет министр образования Лилия Гриневич.

По ее словам, формат могут предложить педсовету ученики и их родители, педагоги и даже сами компании.

Для воплощения сетевого образования школа и учреждение должны заключить договор, где обозначат предоставляемые услуги, учебную программу, финансовую составляющую и другие нюансы. Чтобы ребенка зачислили на сетевое обучение, его родители должны подать заявку директору. Получаемые учеником оценки на внешкольных уроках перенесут в классный журнал базовой школы.

Такое новшество сами педагоги одобряют.

"У нас не хватает реактивов, потому опыты приходится показывать на видео, это неэффективно в плане понимания. Практика во внешних лабораториях очень помогла бы ученикам понять программу, особенно заточенным на профильное обучение", — говорит учитель химии Светлана Синичка, но сомневается, что школам хватит на это денег.

Правда, образовательные учреждения в один голос уверяют, что их услуги обойдутся школам недорого. Так, в одной из сети репетиторских центров готовы сотрудничать с учебными заведениями и обещают сделать им большие скидки.

"Формат нам очень интересен, ведь наш центр давно участвует в соцпроектах, — говорит пиар-директор сети Анна Жуковина — При соблюдении определенных условий мы бы приняли предложение учить, например, отдельный класс по выбранному предмету, а цены бы установили намного меньше, чем указанные на сайте".

Со школьниками готовы делиться и доступной техникой.

"Нам, как разработчикам, хотелось, чтобы наше оборудование попало в школы, поэтому мы совместно с производителями организовали ресурсный центр, который предоставит приборы учебным заведениям", — рассказал нам заведующий Научным центром приборов Института прикладной физики и директор МРЦ "Новая школа" Роман Лопаткин.

Он отмечает, что уже сейчас создается сеть лабораторий, в том числе передвижных, которые станут доступными в самых удаленных уголках страны. Центр даст воспользоваться оборудованием для физики, биологии, химии и астрономии по низким ценам, которые возместят организации стоимость топлива и зарплаты работникам.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, на Закарпатье ввели новую систему: упрощенная система учебы, меню на выбор и занятия в лесу. 


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Тег образование, школы, школа, педагоги, обучение, оценки

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АВТОР:

Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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