Общественный транспорт пустят не скоро: Ляшко и Шмыгаль выступили с заявлениями

Через неделю ожидается ослабление карантинных ограничений для бизнеса, но не для простых людей

Карантин в Украине продлили до 22 мая,, но при этом ослабили ограничения для бизнеса. В то же время украинцам не стоит рассчитывать в ближайшее время на возобновление работы транспорта.

Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает LB.ua.

По его словам, он понимает, что отсутствие транспорта будет влиять на бизнес, которому разрешили открыться, но возобновление его движения точно не может быть с 11 мая.

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"Я на данный момент буду стоять на своем, я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест", – сказал Ляшко.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил о пяти этапах выхода Украины из карантина, и что согласно этому плану открытие метро – "предпоследний этап завершения карантинных мероприятий в связи с высокой вероятностью, нагрузкой, таким фактором, как возможность заражения в метро, быстрого распространения эпидемии в крупных городах". Такое заявление он сделал в эфире "Украинского радио".

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Междугороднее сообщение, по словам главы Кабмина, также пока что не восстановят, работу наземного транспорта будет регулировать власть.

"Мы не видим возможности открыть междугородный транспорт. Городской транспорт будет ходить и дальше в тех режимах, в которых ходил. Уже мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта, об изменении его графика работы и, самое главное, об адаптивном режиме", – уточнил премьер-министр.

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Как сообщали новости "Сегодня", в условиях всеукраинского карантина будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

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