Украинцев ждет шикарная погода, но немного покапает: где ждать дождя

Непогоды стоит ожидать только в некоторых западных областях

Сегодня в Украине ожидается приятная температура воздуха, не более 28 градусов, а также станет меньше дождей – мокро будет только на западе страны.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, даже не везде на западе будет капать: дожди ожидаются сегодня в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Волынской областях. На остальной территории страны будет сухо.

Температура воздуха по всей Украине в воскресенье будет приблизительно одинаковой – 24-28 градусов.

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Также украинцев предупреждают о высоком уровне пожарной опасности почти по всей стране.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам лился непрерывный поток воды.

А 18 августа Луцк накрыли сильные дожди, улицы ушли под воду. В Сети появились фото и видео непогоды, которая застала горожан врасплох. На улицах города машины с трудом передвигались и буквально плыли по дороге.

Смотрите видео, как на днях град атаковал Днепр:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

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