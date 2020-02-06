Обыски в офисе "1+1": СБУ раскрыла новые детали дела

Изъятие жесткого диска с компьютера журналиста / Скриншот

Обыски, которые сотрудники Службы безопасности Украины проводили 5 февраля в офисе телеканала "1+1" в связи со "сливами" с закрытых правительственных заседаний, были санкционированы судом и не препятствовали работе журналистов.

Об этом на следующий день после случившегося сообщили на странице СБУ в Twitter.

В ведомстве подтверждают, что у некоторых журналистов обыски прошли и дома, но утверждают, что это тоже было сделано по распоряжению суда.

"Устанавливается причастность различных личностей и их роль в совершении этого преступления. Это не значит, что журналисты лично делали записи. Однако они могли быть в этом задействованы. Досудебное расследование продолжается", – заявили в СБУ.

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Кроме журналистов, следственные действия проводились также и в отношении отдельных министров, а также представителей Нацбанка и правоохранительных органов.

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Также в этот же день в комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова состоялось заседание при участии первого заместителя начальника главного следственного управления СБУ Виталия Маякова.

Он подтвердил, что опубликованные в интернете аудиозаписи являются оригинальными. На данный момент выясняются, насколько точно они были записаны и обнародованы.

Кроме того, по словам Маякова, после обысков на телеканале обвинения никому не были предъявлены.

Напомним, ранее в YouTube появилась серия записей с совещания премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. Себя глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике". На фоне этого скандала премьер подал в отставку, но президент отказался ее принять.

После случившегося Зеленский поручил украинским спецслужбам узнать, каким образом записи с закрытых правительственных совещаний оказались в общественном доступе и кто их делал.

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