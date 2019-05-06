"Очень важно научиться быть счастливыми!": известные телеведущие побывали в еще одном интернатном учреждении Донецой области

Амбассадоры Фонда Рината Ахметова рассказали детям о ценностях жизни

Вместе. Дети с удовольствием участвовали в тренингах и обсуждали свое взрослое будущее. Фото: fdu.org.ua

Известные телеведущие Олег Панюта и Игорь Пупков в качестве амбассадоров Фонда Рината Ахметова побывали в санаторной школе-интернате №13 в Алексеево-Дружковке Донецкой области. В рамках проекта "Твоя суперсила" они пообщались с воспитанниками школы и поделились с ними идеями о том, как в будущем дети могут реализовать свои способности, чтобы найти призвание и изменить жизнь к лучшему.

Свой выбор

Вместе с телеведущими в интернате побывала и эксперт Фонда — психолог Надежда Кондратюк. На своеобразном тренинге амбассадоры помогли ребятам определиться, какие человеческие качества и приоритеты для них будут важны во взрослой жизни, а какие — второстепенны. Дети с удовольствием записывали на большом плакате выбранные ценности.

"Написать свое мнение — важная часть встречи. Когда ребенок пишет о близкой себе ценности, он таким образом соглашается с ней. А согласиться — значит, пообещать самому себе ей следовать" — пояснила Надежда Кондратюк.

Откровенность ведущих расположила ребят к беседе, и они смело излагали свои мысли и идеи, делились пережитым и раскрывали свои мечты. В итоге встречи все пришли к мысли о том, что самая большая ценность для человека — его собственная жизнь и нужно постараться сделать ее комфортной и счастливой. Как? Это должны решить сами дети, которые, вступив в подростковый период, еще колеблются с выбором, не всегда понимая, что правильно, а что нет, и самое главное — что за свой выбор только они будут нести ответственность во взрослой жизни.

"Жизнь каждого человека — это тоже выбор. Но выбор осознанный. Мы осознанно выбираем добро или зло, предательство или верность, любовь или ненависть, лень или трудолюбие, жить только для себя или что-то отдавать этому миру, делиться, созидать или разрушать. Вы осознанно выбираете для себя путь, руководствуясь личными ценностями — тем, что для вас по-настоящему важно", — рассказал Олег Панюта.

Любить и помогать

Важно отметить, что в этой санаторной школе учатся дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и мотивация для дальнейшей жизни им нужна как никому другому. Амбассадоры подчеркивали, что во взрослой жизни детям помогут их таланты, их суперсила, которые позволят добиться желаемого, даже невзирая на проблемы со здоровьем. Главное

— раскрыть свои способности и не бояться нового.

"Очень важно научиться быть счастливыми и полезными. И не бояться выйти из зоны комфорта!" — подчеркнул Игорь Пупков.

Дети были абсолютно согласны с амбассадорами Фонда. Они предлагали варианты развития событий, обсуждали истинные жизненные ценности и открывали для себя простые истины.

"Выступление психолога и общение с известным ведущим было впечатляющим . Также очень понравилась работа в команде, когда мы выбирали ценности. Благодаря проекту я поняла, насколько важно быть честной, заботиться о своем здоровье. И что нужно любить и помогать всем!" — рассказала ученица школы-интерната Арина Семина.

А ее подруга Вероника Данилина добавила:

"Мои самые важные ценности — любовь, семья. Их понимание у каждого свое, но я считаю, что без любви невозможно жить. Благодаря любви люди становятся лучше".

"Большое впечатление произвело выступление Олега Панюты, который рассказал о жизненных ценностях и вере в себя. Для меня важны доброта, честность, помощь другим. Человек без них — не человек", – рассказал воспитанник интерната Михаил Иванило.

Все получится

Проект "Твоя суперсила" Фонда Рината Ахметова — это серия мотивационных встреч известных и успешных людей с воспитанниками интернатов. Цель проекта — помочь ребятам раскрыть в себе таланты, которые позволят им быть успешными и счастливыми. Это важно, ведь социальная адаптация воспитанников интернатов и их подготовка к взрослой жизни стали большой проблемой в нашей стране. Подавляющее большинство таких ребят — подростки.

"Подростки и дети с особенными потребностями из интернатных учреждений как правило, плохо адаптируются в обществе, им трудно найти себя во взрослой жизни. Фонд Рината Ахметова дает поддержку от людей, которые собственным примером доказали, что если ты веришь в себя, мечтаешь и работаешь над собой, то все получится", — отметила Ирина Блажан, руководитель программ Фонда.

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