Одевайтесь теплее: в Украину идут настоящие зимние морозы

Фото: flickr.com/spoilt.exile

Аномальная зима в Украине продолжит удивлять погодой. В ближайшие дни придут сильные морозы в некоторых областях ночью, а днем будет плюсовая температура. При этом чуть ли не каждый день неприятная мокрая погода будет сменяться сухой и солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 23 января, в четверг, почти по всей территории страны днем не более 2 градусов тепла, на юге до +5; ночью – от -1 до +3. Осадки в виде мокрого снега будут везде, кроме западных областей. В этот же день по всей Украине порывы ветра 15-20 м/с.

В пятницу, 24 января, снег ожидается только на севере страны, а на остальной части территории Украины сухо и даже будет выходить солнце. Однако придут сильные ночные морозы на западе и востоке – до -7. В то же время днем станет еще теплее – до 5-7 градусов.

Реклама

В субботу, 25 января, температурный режим и днем и ночью удержится на том же уровне, а осадков станет немного больше – снежить станет еще и на Донбассе.

В воскресенье, 26 января, сильные морозы спадут до максимум -2 ночью, и на пару градусов днем – будет от 1 до 6 тепла. Осадки нигде не ожидается.

А вот в понедельник, 27 января, погода снова резко испортится – по всей территории страны мокрый снег, в западных областях еще и с дождем. Температура воздуха ночью от -2 до +1, днем – 2-6 градусов тепла.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Как сообщали новости "Сегодня", под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама