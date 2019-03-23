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Один из пленных украинских моряков готовится к свадьбе

Сегодня, 07:04

Официально расписаться Татьяна с Виктором планируют в московском СИЗО 15 апреля

Один из пленных украинских моряков готовится к свадьбе Украина Официально расписаться Татьяна с Виктором планируют в московском СИЗО 15 апреля

Виктор Беспальченко, один из украинских моряков,захваченных россиянами у Керченского пролив, готовится к свадьбе. Несмотря на то, что находится за решеткой, в следующем месяце он женится на своей возлюбленной. Праздник запланировали задолго до захвата моряков в плен.

Официально расписаться Татьяна с Виктором планируют в московском СИЗО 15 апреля. Если позволят, свидетелем станет другой пленный моряк Михаил Власюк.

"Пока никаких препятствий либо сто стороны следствия, либо со стороны СИЗО, мы в этом процессе не видим", – говорит Николай Полозов, адвокат военнопленных моряков.

Певица и телеведущая Алена Винницкая желает всем женщинам дождаться своих ребят. Письмо поддержки от нее журналисты "Сегодня" передадут в "Лефортово" пленным героям.

Ранее сообщалось, что российское следствие назначило психиатрические экспертизы всем 24 военнопленным украинским морякам

Позиция адвокатов относительно данных экспертиз остаётся прежней – их проведение в отношении военнопленных украинских моряков является незаконным, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков. 

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Тег свадьба, моряки, пленные моряки

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