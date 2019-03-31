Православная церковь Украины появилась в одной из стран Евросоюза
Возможность проводить богослужение в храме св. Урха ПЦУ предоставил митрополит Люблянский Станислав Зоря
В Словении начала функционировать Православная церковь Украины.
Как сообщили на Twitter-странице украинского посольства в Словении, работа ПЦУ началась с литургии, которую провел в католическом храме св. Урха протоиерей Василий Кучирка в сослужении со словенским священником отцом Алешом Томашевичем.
На службе среди прочих присутствовали посол Украины Михаил Бродович с супругой и сотрудники посольства.
Украинские дипломаты выразили благодарность архиепископу-митрополиту Люблянскому монсеньору Станиславу Зоре, который и предоставил возможность проводить богослужения в этом храме, а также главе культурного общества "Любляна-Киев" Андрею Гевце, который приложил немало усилий для утверждения Православной церкви Украины в Словении.
Напомним, что состоянием на 22 марта в Православную церковь Украины из Московского патриархата перешло 500 общин верующих.
Как мы уже писали, в Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине. В Тбилиси прибыл управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и встретился с патриархом Грузии Ильей ІІ.
Кроме того, сообщалось, что ранее предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, что Украина готова пойти на условия Румынской православной церкви ради признания ею автокефалии Украинской церкви.
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