Официальная IKEA и украинские ФОПы: как они будут уживаться на отечественном рынке

Пока шведская IKEA, которая производит товары для дома, только планирует зайти на украинский рынок и открыть первый магазин, отечественные предприниматели закупают мебель у официального представителя компании в Польше и завозят ее в Украину.

Об этом корреспонденту сайта "Сегодня" рассказали в одной из точек продажи шведской мебели в Киеве.

"Мы покупаем в польской IKEA официально. Это то же самое, что вы сняли в аренду помещение, поехали в Польшу, закупили товар, поставили его там (в помещении. – Ред.) и продаете... Пока официальной компании в Украине нет, хотя есть разные IKEA в Киеве. Есть в других городах – Львов, Одесса. Но это все разные частные предприятия", – говорит консультант магазина Юлия.

Пока украинские компании, которые продают мебель IKEA в Украине, не знают и даже не берутся предположить, как на их судьбу повлияет появление в стране официального представителя.

"Возможен будет вариант, что они зайдут, а мы уйдем. Но тут непонятно, когда они зайдут, подготовят ли они центр (где они разместятся. – Ред.)", – рассказывает девушка.

Шведские товары для дома давно продаются в Украине. Фото: Л. Грубник

При этом консультант советует покупателям не ждать официальных представителей, а смело закупать товар у них, и заманивает скидками. Как провозится товар через границу, не уточняет.

"Лучше покупать товар под заказ. Это будет дешевле. Скидка – 15%. У нас не весь ассортимент товара. Кровати у нас только две, на сайте их намного больше. На сайте заказывайте, что вам нравится, а мы из Польши вам это привезем. И это будет оригинальная продукция. 15% скидки за счет того, что вы готовы ожидать доставку, и товар не будет у нас храниться. Мы закупаем в зал, на склад и для вас можем привезти. Срок ожидания – две недели. С таможней сейчас не совсем все нормально, идут задержки", – объясняет консультант.

В то же время, по мнению юриста Ольги Николаенко, во время захода на украинский рынок официальные представители IKEA должны сразу же активно действовать и оформить свои эксклюзивные права на ввоз и распространение своего товара на территории Украины, тем самым закрепив за собой права и вытеснив соперников.

"Если войдет сюда субъект, у которого будут эксклюзивные права на импорт и реализацию товара под соответствующим торговым знаком, он подает заявление в Государственную фискальную службу Украины о том, чтобы его внесли в реестр и зафиксировали, что именно он обладает эксклюзивными правами на этот товарный знак и товар. Тогда при перемещении через таможенную границу любых товаров под этим знаком таможенники будут их задерживать, уведомлять собственника знака. И только с его разрешения можно будет товары ввозить или вывозить. Если же кто-то будет нарушать права собственника торгового знака, будет составлен протокол о нарушении таможенного права, товар будет изъят. В таком случае нарушителям грозит административная ответственность, а за крупные партии – и уголовная. Рычаги защиты своих прав у официальных представителей есть", – говорит Ольга Николаенко.

Между шведской IKEA и украинскими предпринимателями возможен вариант мирного сосуществования, если последние получат разрешение от официального представителя.

"Такие права могут передаваться предпринимателям по франшизе", – дополняет юрист.

Но существует и вариант, что украинские предприниматели смогут вести активную борьбу с официальным представителем и с помощью "серых" схем заставить его уйти.

"Эти ФОПы иногда не имеют ни торговых площадок, ни помещений. Конечно, потребителю будет выгоднее сотрудничать с ними в том плане, что у них нет вспомогательных затрат, и товар, соответственно, будет стоит дешевле. Эти предприниматели будут продолжать заказывать товары на зарубежных сайтах, затем использовать схемы импорта единичного товара с помощью "мулов", "серого" импорта, заказа на конкретное лицо. Они не будут платить какие-то платежи. А вот у официального представителя с арендой помещения и налогами этот товар будет стоит дороже", – суммирует Николаенко.

Напомним, в конце 2017 года IKEA официально заявила о своем выходе на украинский рынок.

Сегодня, 12 сентября, президент Петр Порошенко сообщил, что были достигнуты все необходимые договоренности, и шведская компания приняла окончательное решение. Кроме того, уже появилась информация о том, каким будет первый магазин IKEA в Украине.

И. о. директора Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко считает, что IKEA покажет мировым компаниям – в Украине можно работать прозрачно.