Ограбление у банка: как уберечь только что снятые со счета деньги

В Украине зафиксированы случаи не только нападения на инкассаторов, но и на людей, которые выходят из банковских отделений. Преступники отбирают деньги и быстро скрываются. "Сегодня" выясняли – как уберечься от грабителей.
На днях житель Киева Александр Кирпов снимал наличные с депозитного счета, а когда вышел из финучреждения, стал жертвой грабителей.
"Снял деньги, положил их в сумку и при выходе из банка, среди белого дня, на меня напали двое парней. Один меня поймал сзади, другой ударил, выхватили сумку мою и с сумкой они исчезли", – говорит пострадавший Александр Кирпов.
Украли около двух тысяч долларов. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников. Караулить жертв у банков – сейчас популярна схема, говорит член правления одного из столичных банков Петр Кривошеин. И советует: если планируете снимать кругленькую сумму – обеспечьте себе охрану.
"Потому что инкассация – это бронированный автомобиль, специально оборудованный для перевозки ценностей, в том числе денежных средств. Также входит в услугу сопровождение специально обученных люди, с оружием", – говорит заместитель председателя правления банка Петр Кривошеин.
Такую услугу можно заказать в каждом банке и стоит она менее тысячи гривен. Впрочем, если вам понадобились деньги для какой-то сделки – например, для покупки автомобиля или недвижимости, наличные вообще не нужны.
"Лучше всего, чтобы деньги вообще не обналичивались. И не смотрите на то, что вы заплатите процент. В любом случае, если речь идет о покупке товара или квартиры, то лучше перевести на банковский счет деньги, чтоб вообще их не держать в руках", – советует кандидат психологических наук, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.
Обычно, по договору купли-продажи, комиссия банка составляет не более 1% от суммы самой сделки. И даже этот процент можно не платить, утверждает банкир.
"Наиболее выгодная операция – это внутри одного банка. То есть, когда физлицо-покупатель и физлицо-продавец открывают текущие счета свои в одном банке и проводят эту операцию внутри одного банка", – объясняет заместитель председателя правления банка Петр Кривошеин.
За такую внутрибанковскую операцию комиссия может составлять не более 0,1% от суммы перевода.
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