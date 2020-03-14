Ограничение передвижения по Украине: что решил Кабмин

Ограничения на передвижения по Украине из-за пандемии коронавируса пока не вводили.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.
Криклий отметил, что в Украине все функционирует стабильно, а пенсии, социальные выплаты поступают своевременно.
"Вся корреспонденция отправляется. Оператор "Укрпочта" будет своевременно все отправлять, все почтовые уведомления и выплаты", – заявил он.
"Никаких ограничений внутри пока мы не создаем. Все наши задания будут выполняться своевременно", – подчеркнул Криклий.
Как известно, Кабмин решил ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия.
С полуночи 16 марта в течение двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины.
А с полуночи 17 марта на протяжении двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
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