Ограничения сразу не снимут: Фесенко дал прогноз по карантину

Политолог объяснил, как будут снимать ограничения при стабилизации ситуации в Украине

Карантин в Украине, вероятней всего, продлиться до конца апреля или до начала мая. При этом резко сразу все ограничительные снимать не будут: сначала облегчат жизнь бизнесу и пустят общественный транспорт внутри населенных пунктов. Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" сказал, что это возможно при условии, если эпидемическая ситуация пойдет на спад.

Он считает, что режим чрезвычайной ситуации, который ввел Кабмин, – это компромиссный вариант.

"Чрезвычайное положение многих пугает, в том числе и некоторых наших международных партнеров. Против этого бизнес. А режим чрезвычайной ситуации позволяет задействовать большинство чрезвычайных мер без политических и информационных ограничений", – объяснил Владимир Фесенко.

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Также эксперт надеется, что карантин вскоре отменят. По его словам, наши власти не опоздали с введением карантина, а даже опередили европейские страны, где уже вовсю "разгуливал" коронавирус, а у нас он только начинался. Поэтому принятые вовремя меры должны дать результат. Особенно, если соблюдать правила карантина, например, при заказе еды через доставку.

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"Мы далеко от пика эпидемии, который сейчас переживает Европа. Мы на этот пик выйдем в первой половине апреля. Судя по китайскому опыту, не будет одномоментной отмены карантина и ЧС, будет постепенное снятие ограничений по регионам и по отдельным позициям. Например, разрешат пассажирские перевозки внутри города, области. Снимут ограничения для бизнеса. Но не раньше, чем проявятся положительные тенденции, устойчивое снижение новых случаев заражения и смертей. Я не верю в прогнозы, что ЧС будет до осени, до конца года. Моя оценка – оптимальный вариант до конца апреля, начала мая. Но может быть и еще плюс месяц", – резюмировал политолог.

Больше читайте в материале "Коронавирус наступает: зачем в Украине объявили чрезвычайную ситуацию и что будет с экономикой".

Как сообщали новости "Сегодня", на данный момент известно о 145 лабораторно подтвержденных случаях заражений коронавирусом в Украине. Увеличилось и количество смертей – умерли пять человек. 25 марта Кабинет министров продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации в Украине.

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