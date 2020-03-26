Ограничения сразу не снимут: Фесенко дал прогноз по карантину

Карантин в Украине, вероятней всего, продлиться до конца апреля или до начала мая. При этом резко сразу все ограничительные снимать не будут: сначала облегчат жизнь бизнесу и пустят общественный транспорт внутри населенных пунктов. Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" сказал, что это возможно при условии, если эпидемическая ситуация пойдет на спад.
Он считает, что режим чрезвычайной ситуации, который ввел Кабмин, – это компромиссный вариант.
"Чрезвычайное положение многих пугает, в том числе и некоторых наших международных партнеров. Против этого бизнес. А режим чрезвычайной ситуации позволяет задействовать большинство чрезвычайных мер без политических и информационных ограничений", – объяснил Владимир Фесенко.
Читайте также: Карантин за свой счет: миллионы украинцев перестали ходить на работу
Также эксперт надеется, что карантин вскоре отменят. По его словам, наши власти не опоздали с введением карантина, а даже опередили европейские страны, где уже вовсю "разгуливал" коронавирус, а у нас он только начинался. Поэтому принятые вовремя меры должны дать результат. Особенно, если соблюдать правила карантина, например, при заказе еды через доставку.
"Мы далеко от пика эпидемии, который сейчас переживает Европа. Мы на этот пик выйдем в первой половине апреля. Судя по китайскому опыту, не будет одномоментной отмены карантина и ЧС, будет постепенное снятие ограничений по регионам и по отдельным позициям. Например, разрешат пассажирские перевозки внутри города, области. Снимут ограничения для бизнеса. Но не раньше, чем проявятся положительные тенденции, устойчивое снижение новых случаев заражения и смертей. Я не верю в прогнозы, что ЧС будет до осени, до конца года. Моя оценка – оптимальный вариант до конца апреля, начала мая. Но может быть и еще плюс месяц", – резюмировал политолог.
Больше читайте в материале "Коронавирус наступает: зачем в Украине объявили чрезвычайную ситуацию и что будет с экономикой".
Как сообщали новости "Сегодня", на данный момент известно о 145 лабораторно подтвержденных случаях заражений коронавирусом в Украине. Увеличилось и количество смертей – умерли пять человек. 25 марта Кабинет министров продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации в Украине.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк