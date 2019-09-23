Охота за фальшивками в Украине: поддельные подписи от художников и тайна гибели Пушкина

Образец. Компаратор проверяет ID-карточку. Три зеленые "галочки" означают — документ не подделан / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Мы продолжаем серию публикаций о необычных исследованиях специалистов КНИИСЭ — головного учреждения судебных экспертиз в стране. Ранее новости "Сегодня" начали рассказ о работе отдела технических экспертиз документов (ТЭД). Ниже — окончание, а также интересные моменты деятельности их коллег-почерковедов.

Сотрудник отдела ТЭД Сергей Науменко рассказал новостям "Сегодня":

— Нередко приходится иметь дело с документами, удостоверяющими личность. В Украине пока подделок ID-карточек (внутренние паспорта нового образца. — Авт.) выявлено не было. А вот наши биометрические паспорта уже подделывали. Мы эти документы проверяем двумя способами. Вот, кладем карту одной стороной и другой в наш умный прибор. Он анализирует и выдает три зеленых галочки. Это значит, что в обычном свете, инфракрасном и ультрафиолетовом освещении все нормально. А фото считано не с лицевой полосы, а с чипа. Если пластик смывали и напечатали другое фото, будет несовпадение. А вот биометрический паспорт. Тоже горят зеленые. Если несовпадение — красным.

Кстати, прочитать чип могут уже и обычные люди, пользуясь определенными смартфонами со специальными программами, которые можно скачать из сети. Конечно, с базой данных на комбинате, где печатают документы, они не свяжутся (а мы можем), но прочитать чип — запросто. Это надо иметь ввиду... Однако, в любом случае, приборов, умеющих читать чип, немного, и люди у нас пока вынуждены носить с собой бумажку с регистрацией по адресу (пропиской, по-старому), ибо без этого многие операции с паспортом невозможны в жэках или у нотариусов. На чипе "прописка" должна быть, но мы фиксировали несколько случаев, когда там ее не было! Почему-то в Госмиграционной службе иногда не все поля заполняют в этой карте.

Информацию, записанную на чипе, можно менять официально. Например, сменил человек адрес или развелся. Но это можно сделать только по желанию владельца в Центрах Госмиграционной службы на спецоборудовании. Владелец сам вводит лишь ему известный пин-код (как в банковской карте, его никто не может спрашивать) и по его желанию информацию меняют.

Дипломы и должники

Заведующая отделом ТЭД Виктория Куликовская:

— К нам обращаются люди, чтобы установить подлинность не только полиграфической продукции, но и рукописной. Например, выезжая в Израиль, надо доказать, что мама была еврейкой. Казалось бы, чего проще, вот свидетельство о рождении. Принадлежит мужчине, Давыдову, мать — еврейка, все, как надо. Подчисток не видно, документ сомнений не вызывает. Но вот мы закладываем его в наш "хитрый" (и очень дорогой) прибор — компаратор. Изучаем флуоресценцию в инфракрасной области. И видим, что изначально документ принадлежал женщине, Давыдовой, 1960 года рождения, национальность мамы — русская! Видны и другие "хвосты". То есть изначальные надписи были смыты химией, а поверх нанесли новые, нужные тем, кто подделывал документ.

Другой случай, с дипломом, тоже, на первый взгляд, не вызывающим сомнения. Его по одному делу проверили правоохранители, "пробили" по базе, а там нет такого диплома на имя указанной женщины! Однако само по себе это еще не доказательство для суда. Тогда обратились к нам. Мы провели исследование, вот уже с ним и определенными выводами можно дело направлять Фемиде. Что же мы увидели? Диплом был выписан некоему мужчине, есть и другие грубые изменения. Но этот диплом все же имел степень защиты, специальную пленку, ее отклеивали, переписывали, снова делали "бутерброд". А сейчас от такой защиты отказались, печатают дипломы официально просто на ксероксе, это называется "оперативная полиграфия". Мотивируют тем, что, мол, всегда можно проверить подлинность по номеру и базе документов. Но подделывать станет проще...

Еще один вид документа — расписка на получение денег в долг. Вот пример: один человек взял у другого якобы 200 000 гривен. На самом деле — 20 000 гривен... Часто исправляют наименование валюты, скажем, брал гривни, а выходит, что доллары. Пример вы видите. Вроде бы человек брал в долг 5 тысяч долларов на 15 лет. На самом деле значок доллара дописан, то есть брал 5000 гривен, и на 5 лет, а не 15 лет, стало быть, проценты иные.

Порой искажают собственные заявления в отдел кадров, например, чтобы скрыть прогул. Вот такой пример с изменением даты написания и выхода на работу. Очень часто обманывают крестьян, у которых берут в аренду землю, скажем, сроком на 5 лет, а когда арендатор приходит забрать свое поле, оказывается, что в документе дописали единицу, и стало 15 лет... Соответственно, изучаем и пасту ручки, которой дописывали договор, и сам пишущий узел, имеющий неповторимые следы… Словом, работы у нас в этой области очень много.

Исчезающие документы

Обращаются к нам с документами, откуда вообще исчезли все надписи. Так бывает с некоторыми кассовыми чеками, есть бумага, с которой со временем сходят все надпечатки. И в руках остается просто белый листик. А надо, скажем, доказать покупку или оплату кредита... Но наш умный аппарат и тут помогает, если не видно в инфракрасных лучах, он читает в ультрафиолете. Вот такой пример. Видите, проявляются реквизиты и сумма в 55 гривен…

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А есть, наоборот, надписи, которые кто-то старательно заштриховывает, обычным глазом ничего не увидишь. Опять пример: расписка, которую густо зарисовали. Есть несколько способов восстановить первоначальную надпись, но наш компаратор позволяет это сделать быстрее и более качественно. Или, скажем, случайно либо умышленно залита чем-то подпись под документом. Чтобы наши почерковеды смогли эту подпись идентифицировать, мы ее "проявляем", как бы убирая залившее надпись пятно. Так же мы помогаем коллегам-почерковедам установить, не была ли подпись вообще сначала выдавлена (скопирована), а потом обведена ручкой с красящим веществом. Словом, многие задачи решаем совместно с другими подразделениями института.

Почерковеды

Говорит Елена Белоус, заведующая отделом почерковедческих экспертиз:

— Как видно из названия, наш отдел занимается исследованиями почерка. В частности, подписей. Можем дать ответ, выполнена она "хозяином" или другим лицом, либо вообще создана при помощи технических приемов. В таких случаях нам помогают коллеги со своей техникой, которую вы видели, в отделе ТЭД. А у нас, экспертов-почерковедов, есть глаза, ум, умение анализировать и увеличительные приборы — от маленькой лупы до микроскопов и, конечно, находящегося у коллег компаратора.

Если коллеги установили, что, например, подпись подделана, то уже мы определяем, кем именно, как давно и так далее. Технически подделки подписи бывают разные: например, способом передавливания через один лист бумаги на другой (а там обводят потом ручкой) или с помощью копирки (тоже потом обводят). Иногда идет подготовка подписи карандашом, сверху наносят краситель ручкой, но компаратор и эти следы выявляет.

Был сложный случай, когда мы исследовали большое количество документов, с почти идеальной подписью. Причем всегда одинаковой! Выполненной не на принтере, а ручкой. В итоге установили, что подделывал подписи профессиональный художник с помощью нехитрого приспособления, о котором знают все студенты: табуретки, стекло, лампа... И ни разу у художника не дрогнула рука! Причем, ссылаясь на Конституцию, этот подозреваемый отказался предоставить следствию образцы своего почерка. Тогда разыскали его сочинение, написанное 20 лет назад при поступлении в художественный институт, и определили идентичность почерка художника и того, кто подделывал документы. Причем "живого" образца подписи у художника не было, он лишь подсмотрел ее и запомнил своей цепкой памятью. А прокололся на том, что сделал эту подпись... красивее, чем она была в реальности! Для настоящего же "хозяина" подписи это было бы невозможно, эксперты это знают.

Должна сказать, что абсолютно достоверно подделать подпись и почерк невозможно. Это как с отпечатками пальцев, почерк всегда индивидуален. И разговоры, будто можно так подделать почерк, что даже эксперт не догадается о фальшивке, — это сказки. Вот сейчас у нас есть экспертиза. Человек подал в суд, бьет себя в грудь, утверждает, что непричастен к подписям на определенных документах. Однако мы собрали комиссию, изучили большое количество отобранных образцов почерка этого человека и установили, что он совершил так называемый автоподлог. То есть подписывал бумаги он, но намеренно так искажал свой почерк, что был уверен: обманет экспертов. Дескать, вы же видите, кто-то пытался под меня подделаться, но писал не я! Однако мы не зря едим свой хлеб, так что истину установили.

Почерк, конечно, меняется с возрастом, могут дрожать руки, например. Но мы умеем проводить так называемую локализацию, при наличии образцов эксперт установит, действительно это старческие изменения или подделка под них. Вообще, как бы человек ни старался умышленно изменить свою подпись, все учесть он не сможет, рефлекторные движения, определенные штрихи останутся, и эксперт их увидит.

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Белоус: "Подделать почерк и обмануть экспертов невозможно" / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Гендерная разница

У почерковедческой экспертизы есть три вида задач. Первая — идентификационная, устанавливает исполнителя документа, от имени которого он составлен (или исключающая определенных лиц, которым приписывают авторство, как в случае с документом, касающимся гибели Александра Пушкина). Есть группа диагностических задач, устанавливающих характер сбивающих факторов. Они могут быть как внутреннего, так и искусственного характера.

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И также устанавливаем мужчиной или женщиной выполнен рукописный текст или тексты. Но для этого есть непременное условие: эти тексты должны быть определенного объема. Больше, чем формат А-4 или листок ученической тетради. Тут есть сложности, ибо ныне рукописные тесты в основном краткие, мало кто пишет вручную. А по одной подписи мы не можем установить ни пол, ни возраст, такие методики просто отсутствуют. Плюс проблема в том, что разработки выполнены еще под советские нормы прописи, сейчас они иные, разработки под украинские нормы прописи пока ведутся.

Тем не менее мы, эксперты, знаем: у мужчин и женщин почерки отличаются. В моей практике было резонансное дело. От имени народного депутата-женщины было написано некое обращение. Однако мы установили, что писал мужчина! Более того, при помощи специальных, в том числе сложных математических методик мы высчитали, что писал мужчина в возрасте 65—70 лет. И когда следствие провело необходимые мероприятия, оказалось, что, действительно, автором был мужчина 65 лет от роду!

Однажды мы исследовали предсмертную записку 10-летнего мальчика, который покончил с собой. Из нее следовало, будто в смерти ребенка виновата мать. Мы делали комплексную экспертизу, и лингвист установил, что записка была сделана под диктовку, то есть под внешним давлением. Сложно было установить, что записка писалась именно этим мальчиком, ибо в семье было много детей, а школьные почерки идентифицировать нелегко, они еще не имеют установившихся признаков. Но нам удалось это сделать. А следствие установило, что до самоубийства ребенка довели родной отец и его сожительница. У нее позже изъяли тетрадку, в которой эта женщина тренировалась в написании страшного текста...

Мы вообще немало исследовали предсмертных записок, не только детских, и нередко оказывалось, что они написаны под давлением. Так же, как и явки с повинной. Речь о тех же сбивающих факторах или их отсутствии. Когда человек ровно, без единой помарки пишет о совершенных убийствах, это вызывает сомнения...

Несколько слов о графологии. У нас она пока не получила статуса науки, однако на западе графология (то есть когда по почерку можно узнать, например, характер человека и некоторые другие данные) уже приносит свои ощутимые плоды для криминалистики. Мы были в Польше на конференции, которая так и называлась: "Противостояние графологии и почерковедения". С помощью графологии устанавливают серийных убийц, используют ее и в коммерческих структурах... У нас же лишь некоторые почерковеды занимаются графологией в порядке хобби. Пока так...

"Экспертиза века"

Как рассказали новостям "Сегодня" специалисты института, одним из самых известных исследований в области почерковедения (не только в КНИИСЭ, но и в Украине, а то и в мире) по праву считается экспертиза документов, прямо или косвенно способствовавших гибели великого поэта Александра Пушкина. Речь идет об установлении авторства печально знаменитых "Дипломов рогоносца" — писем, написанных неким (некими) "доброжелателями" поэта и подчеркивавших его "рогоносность", как супруга. Известно, что тема якобы неверности Пушкину его жены Натальи Гончаровой и стала фундаментом для дуэли поэта с Дантесом, в ходе которой Александр Сергеевич получил смертельное ранение.

В свое время эти письма уже исследовались. Так, в 1927 году ленинградский эксперт написал заключение, что, дескать, автором писем является князь Долгоруков. Но многие пушкинисты не соглашались с этим выводом, некоторые подозревали также авторство князя Гагарина, другие считали, что эти два князя вообще ни причем... Этот вопрос поднимался еще при жизни упомянутых князей, но оба на то время жили за границей и категорически отрицали свое авторство.

И вот в 1974 году общесоюзный журнал "Огонек" обратился в КНИИСЭ с просьбой повторно исследовать "Дипломы рогоносца". Экспертизу поручили очень опытной сотруднице Софье Ципенюк. К сожалению, этой достойной женщины, воспитавшей целую плеяду прекрасных экспертов-почерковедов, уже нет в живых (она прожила свыше 90 лет и до последних дней консультировала коллег в институте). Но есть в КНИИСЭ те, кто с ней работал, хорошо ее знали и помнят. Они и рассказали для "Сегодня" эту историю.

Софья Абрамовна приступила к работе вместе с сотрудницей центрального тогда для СССР Московского института судебных экспертиз Г. Богачкиной. На исследование попали два анонимных пасквиля, написанных на французском языке (см. иллюстрацию и перевод). Эти письма в один день были разосланы по Петербургу друзьям великого поэта: Вяземскому, графу Виельгорскому, Хитрову, другим. Женщины-эксперты получили для сравнения образцы почерков князей Долгорукого и Гагарина, но посчитали, что этого мало. Они запросили в архивах Московской центральной библиотеки им. Ленина образцы почерка еще свыше 100 молодых людей той эпохи, из тех же слоев общества, то есть из высших кругов. Надо при этом знать, что князю Долгорукову на момент написания пасквилей было всего 19 лет, Гагарину чуть больше — 22 года. Три месяца шло тщательное изучение образцов. В итоге Софья Абрамовна со своей коллегой выяснили, что, действительно, письма были написаны не французом, а русским. Однако по возрасту этот автор был значительно старше обоих упоминавшихся выше князей! Таким образом, эксперты установили, что князья Долгоруков и Гагарин не имеют отношения к гибели Пушкина, как они сами когда-то и утверждали. Писал кто-то другой... Это исследование позже коллеги из научного мира назвали "экспертизой века".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как работает психологическая экспертиза в Украине. Эксперт рассказал, как определяют правдивость детских показаний и почему полиграф обмануть нельзя.

А еще мы рассказали, где чаще всего люди могут получить фальшивые деньги, как отличить подделку от настоящей купюры и что делать, если обнаружил у себя в кошельке фальшивые деньги. Подробнее читайте в статье: "Фальшивые деньги: где чаще всего попадаются и как их распознать".

Кроме того, съемочная группа "Сегодня" стала первой, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения банкнот:

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