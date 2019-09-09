Охота за фальшивками в Украине: секреты и советы экспертов, как отличить поддельные документы и деньги

Эксперт. Виктория Куликовская показывает на компараторе, как под углом (свет от зеркала) меняется цвет знака на настоящем документе / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Новости "Сегодня" продолжают тему о необычных исследованиях, которые проводит Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Минюста Украины (КНИИСЭ), головное учреждение страны в этой области, не так давно отметившее свое столетие. Сегодня мы в гостях у сотрудников лаборатории, занимающейся криминалистическими видами исследований.

Говорит заведующая отдела ТЭД (технической экспертизы документов) Виктория Куликовская:

— ТЭД — это исследование реквизитов документов, то есть всего того, что мы видим на бумаге, ткани, пластике и так далее. Сразу скажу, что мы не даем ответа на вопрос, поддельный ли документ. Это область юридическая, ответ даст следователь или суд, используя грамотно наши выводы. Впрочем, следствие и суд наши выводы могут как принять, так и не принять во внимание, по своим соображениям. Конечно, если суд не принимает, то это нужно аргументировать, допустим, свидетельскими показаниями или чем-то другим. Может быть назначена повторная экспертиза, иные действия. Просто не принять экспертизу, заявив "не хочу", судья или следователь не могут.

Мы же, эксперты, говорим лишь о соответствии того, что исследуем, неким установленным стандартам, образцам. Если говорить о документах и подписях на них, можем сравнивать и ручку, которой писали, и красящее вещество, и давность, то есть устанавливаем, что было написано раньше: текст или подпись? Исследуем печатные документы, на каком сделаны принтере, была ли допечатка и так далее. Ведь не секрет, что, случается, люди оставляют близким или сослуживцам подписанные бланки, а те используют не всегда так, как хотел бы владелец подписи... Люди могут прийти к нам и заказать экспертное исследование напрямую. Если же нужно для следствия или суда, то назначается судебная экспертиза (ее может заказать и адвокат, например потерпевшего). Иногда эксперт может проявить инициативу, если, как опытный профессионал, видит, что вопрос следователь поставил не корректный или не исчерпывающий тему. Тогда это согласовывается с инициатором экспертизы, и на правильный вопрос дается полный ответ (хотя по закону эксперт может и сам дать исчерпывающий ответ, если видит, что он необходим).

Деньги

Нацбанк нам любезно предоставил коллекцию гривневых купюр всех номиналов, начиная с самых первых, необходимых при проведении экспертиз, например о подлинности денег. Специальная фирма предоставила нам, правда, в электронном виде, также образцы валюты, паспортов, водительских удостоверений всех стран мира. Есть у нас и коллекция фальшивок, ее мы ведем сами. Так что сравнивать есть с чем.

Приведу пример. Нам направили вот сейчас на исследование около 300 000 евро в купюрах, которые, как подозревают правоохранители, поддельные (накрыли банду фальшивомонетчиков). Некоторые из них мы уже проверили и убедились, что это фальшивки, но очень высокого качества. Есть другие, похуже. А вообще нам предстоит всю эту партию исследовать по каждой купюре и дать свои заключения.

Я бы советовала людям не покупать валюту в подземных переходах, а только в банках. Ибо можно получить такую фальшивку, и кассир даже сам не будет знать о подделке. Вот эти купюры по 500 евро светятся в ультрафиолете (не так, как настоящие, но это можно увидеть лишь у нас, в сравнении), имеют голограммы (да, мы-то в лаборатории видим, что эти знаки немного не такие, как у подлинных, но в быту почти не отличаются от них), лента защитная есть, водяной знак имеется, как и спецкраска, меняющая цвет под углом… Как же понять, фальшивка или нет? Тут надо знать, что защитная лента в настоящих купюрах вносится еще на стадии изготовления бумаги, как и водяной знак. И настоящая купюра — цельная. А в подделках ленту (порой кусочек вроде елочной мишуры, впрочем, на ней тоже ухитряются мошенники что-то напечатать) вклеивают между двумя частями купюры. И подделка не цельная, а склеена из двух отдельно напечатанных половинок, на одной из которых офсетным способом нанесен водяной знак. Отсюда настойчивый совет покупателям валюты: не поленитесь, попробуйте купюру потереть на краях. Если начнет раздваиваться — однозначно фальшивка!

Такого качества купюры подделать трудно и дорого, применяется офсетный метод печати, потому среди фальшивок обычно большие номиналы, в данном случае 500 евро. Фальшивки попроще изготавливают на струйном принтере, это гораздо дешевле, но и отличить их несложно от настоящих. Правда, на современных принтерах доллары, например, не распечатаешь. Сунешь в сканер настоящую купюру, чтобы размножить, а не выйдет! Там есть специальные антисканерные метки, принтер распечатывать копию не будет. Будет отсылать на специальный сайт, где говорится о запрете печати денежных знаков. Конечно, любую технику можно обмануть, но это отдельная история...

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Есть особенности и распознавания гривневых купюр. Вот у нас был случай: принесли купюру в 100 гривен, говорят, не принял кассир. А она, мол, подлинная! В чем же дело? А в том, что гривневые купюры в люминесцентном свете как раз не светятся, если настоящие. Они делаются из хлопкового волокна, которое имеет такие свойства. Но если купюру забыли вынуть из куртки или штанов и постирали с порошком, то она будет светиться! В банке ее должны принять, но лишь как порченную, для списания.

Пластик

Очень много подделок идет сейчас на пластике, продолжает Куликовская, например, ныне в отделе исследуют очень хорошего качества подделки технических паспортов на автомобили. Подробнее рассказывает сотрудник отдела Сергей Науменко:

— Мы уже провели исследования сотен поддельных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации ТС (техпаспортов), так что можно предположить, что в обороте их тысячи и десятки тысяч! И качество фальшивок возрастает. Используются оригинальные голографические пленки, оригинальные или хорошо подделанные бланки... Вот это все — фальшивые документы (показывает). Отличить от оригинала трудно. В сети сейчас продается все: техпаспорта, государственные знаки, даже можно купить пластинку с идентификационным номером авто... Порой на фальшивки попадаются даже наши коллеги, не связанные с лабораторией. Потому настоятельно советую всем, кто покупает машину с рук или даже в салоне, но бывшую в употреблении, лучше закажите у нас экспертизу и будете уверены, что приобрели законно и у вас это авто не заберут как краденое.

Как отличить фальшивку, в деталях известно только нам, специалистам. В быту можно проверить техпаспорт по нанесенному значку карты Украины, он будет то золотистым, то зеленым, в зависимости от угла зрения. Это применена специальная краска. На обычных подделках этого нет. Если фальшивая пленка, мы это увидим, в быту — нет.

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Вообще, пластик подделывается разными способами, в том числе таким. Берется настоящий бланк, отклеивается защитная пленка, на бланк наносятся принтером новые данные — и фальшивка готова. Это большая проблема, мы обращали на нее внимание заказчиков, но воз и ныне там. Может, ваша публикация поможет сдвинуть вопрос. Причем вот есть уже три поколения бланков документов на автомобили, видите, каждое разного цвета, меняются защитные элементы, но упомянутая проблема остается. И в свете того что ныне поговаривают о переводе на пластик большинства документов, проблема лишь обостряется. На бумаге всегда остаются следы, которые легче найти. Да, оборудование для работы с пластиком дорогое, принтер может стоить от 50 000 до 150 000 долларов. Но если поддельное водительское удостоверение продается за 500 евро, то прибыль очевидна. Специальную краску тоже можно купить (которая меняется под углом), она стоит 1500 евро за килограмм. Но в Китае можно купить вполовину дешевле...

Продолжает Виктория Куликовская:

— Все, что печатает на пластике (и не только) полиграфкомбинат "Украина", по экземпляру-другому отсылается к нам в институт — этот архив в шкафах, которые вы видите. Тут бланки техпаспортов, водительских удостоверений, паспортов граждан Украины, акцизные марки, нотариальные бланки и многое другое. Вы видите, они расположены по годам и заказам для исполнения, ибо могут быть отличия. Если надо сравнить, мы видим год, заказ, тираж, и тогда исследование корректно.

Вот бланки новых паспортов, называемых еще ID-картами. С ними есть в быту определенные проблемы. Дело в том, что вот этот знак, как и на загранпаспортах, означает: внутри есть чип с информацией. Но чиновник в жэке, банке или даже нотариус могут оценить лишь внешний вид карты, заглянуть в чип они не могут. Мы — можем, у нас есть специальный чип-ридер. Дело в том, что если пластик смыли и нанесли новые данные, то с чипом ничего мошенники сделать не могут. А мы через чип-ридер можем подключаться к специальной программе на полиграфкомбинате и сравнить, все ли в визуальной зоне соответствует тому, что видим.

Еще об острых моментах работы с пластиком и чипами, уже из опыта наших прибалтийских коллег. Там на эту карту заносят буквально все, вплоть до страховки. И если такая карта лежит в кармане, находятся умельцы с оборудованием, которые могут считать данные с чипа прямо через одежду! И нанести потом нужные им реквизиты на "белый" пластик, то есть на чистый, изготовив новый, но поддельный документ.

Только в одной лаборатории работают 83 эксперта

Заместитель заведующего лабораторией криминалистических видов исследования КНИИСЭ Виктор Костецкий:

— Лаборатория имеет много направлений работы. Это техническая экспертиза документов, почерковедческая экспертиза, трассологическая (то есть там, где оставлены любые следы), есть отдел оружия, который исследует как холодное оружие, так и баллистику, туда же входят эксперты-взрывотехники. Имеется подразделение лингвистических экспертиз (устной и письменной речи), занимаемся интеллектуальными исследованиями, портретными экспертизами. Причем только подразделение, занимающееся исследованием химии материалов и веществ, само по себе имеет 15 направлений! Так что лаборатория большая, у нас работают 83 эксперта.

Виктор Костецкий / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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