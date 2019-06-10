"Письма жертв "оборотней" сочинял один член банды": как в Украине проводят судебные экспертизы

Гадалка Надежда, отморозки-убийцы и теракт в аэропорту Одессы

Юрий Ирхин. Может помочь сыщикам поймать преступника с помощью психологического портрета.Фото: А. Корчинский. Фото: Сегодня

Мы начинаем серию публикаций, связанных с деятельностью одного из главных судебно-экспертных учреждений Украины — Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ). Говорить сегодня мы будем не обо всех видах деятельности учреждения (их множество), а в основном о работе отдела психологических исследований, которым руководит известный в этой области специалист, кандидат наук, экс-полковник милиции Юрий Ирхин. Юрий Борисович участвовал в большом количестве самых необычных экспертиз, как во время службы в МВД, так и в КНИИСЭ. Он один из авторов составления психологического портрета еще не пойманных преступников, который доказал свою жизненность, помогая правоохранителям ловить настоящих монстров.

— Наш отдел занимается всеми видами психологических экспертиз, — говорит Юрий Ирхин. — Перечислить их крайне сложно, ибо психология — наука о личности человека, его бытии. Любые стороны этой деятельности человека могут быть подвергнуты психологическому анализу. Я студентам привожу такой пример: лежит камень на Марсе. Это объект психологических исследований? Студенты: конечно, нет, это же не человек. Они ошибаются, потому что после того, как камень увидел человек, ситуация поменялась, психологическое состояние человека стало другим. Кому-то захотелось слетать на Марс, кто-то просто получил удовольствие, глядя на камень... Это все можно исследовать.

Судебные эксперты

Сегодня наш отдел производит 36 видов психологических исследований. Как видно даже из названия института, мы проводим судебные психологические экспертизы. По закону Украины "О судебной экспертизе", доказательством в суде может служить именно вывод судебного эксперта. Просто заключение может написать просто специалист, эксперт, но не судебный. Это, по любому кодексу, лицо, обладающее знаниями в определенной области. Но только заключения судебного эксперта являются источником получения доказательств для суда.

Суд может принять во внимание и заключение просто специалиста, но это будет иметь второстепенное значение по сравнению с выводами судебного эксперта.

Такие эксперты есть не только в нашем институте, они есть и в МВД, СБУ, на таможне и в некоторых других организациях. Существует специальный государственный реестр аттестованных судебных экспертов.

Кстати, таким экспертом не так-то просто стать. Надо иметь профильное образование, опыт работы, пройти стажировку, сдать экзамены... Я, например, сюда пришел уже аттестованным судебным экспертом, из Государственного научно-исследовательского криминалистического центра МВД Украины, но в КНИИСЭ все равно сдавал экзамены, ибо это разные структуры. Даже мой экспертный стаж в МВД мне тут засчитали с большим трудом, мол, это же было не у нас... То есть отношение очень строгое, ибо ответственность за выводы судебного эксперта большая.

Судебная экспертиза производится не только по заданию суда, она применяется в досудебных производствах: гражданском, административном, хозяйственном либо уголовном, в пределах соответствующих процессуальных кодексов (то есть не УК, например, а УПК). Но все равно экспертиза назначается не следователем, как было по старому кодексу, а только решением следственного судьи. Этот же судья, кстати, дает разрешения и на другие следственные действия, например, слежка, прослушка и так далее. Так что очередь к таким судьям может растянуться на недели... Потом это все равно поступает на судебное разбирательство. Но и только, вне рамок суда или производства не может быть судебной экспертизы.

Лично я психологом твердо решил стать еще школьником, после того, как мне случайно в руки попала книга Зигмунда Фрейда. Закончил поначалу пединститут, там давали многие нужные знания, работал в милиции по делам несовершеннолетних, где много приходилось заниматься практической психологией. Затем получил второе высшее образование уже на психологическом факультете. Начал путь с должности психолога Белоцерковского городского управления внутренних дел. В итоге потом добрался до поста главного психолога МВД Украины, в 2012 году аттестовался как судебный психолог, полковником уволился и теперь работаю в КНИИСЭ Минюста.

Сейф и гадалка

Если говорить о начале моей карьеры, то ярко вспоминается дело о краже из сейфа руководителя крупной компании в Белой Церкви в середине 90-х. Пропала большая сумма денег, причем в компании работала серьезная охрана и кабинет шефа охранялся неусыпно.

Сыщики перепробовали все методы, результата не было. Тогда обратились ко мне с необычной просьбой: мол, как психолог, найди хорошего специалиста среди... экстрасенсов и гадателей! Может, хоть они что подскажут, а то замкнутый круг! Я нашел такого специалиста, гадалку Надежду. Она поворожила и... дала совет, который "выстрелил" в десятку. Надежда заявила, что кражу совершил человек, очень близкий к бизнесмену, и деньги спрятаны недалеко от его дома или даже в нем. Тогда по-новому взглянули на материалы расследования и на кадры видеозаписей. Наконец, обратили внимание, что на записях очень часто присутствует 13-летний сын потерпевшего. К нему уже так привыкли, что обращали внимания не больше, чем на домашнего кота. Все искали грабителя в маске и с "фомкой" или отмычками... Бросились проверять, и выяснилось, что, действительно, деньги забрал сынок и спрятал их у себя дома под матрас. Дело раскрыли.

Конечно, я не только искал гадалок. Ко мне уже в начале карьеры нередко обращались сыщики с просьбой, скажем, составить психологический портрет убийцы. Методик я тогда не ведал, да их просто не было, но на практическом уровне помогал, знания имелись. В Белой Церкви как-то случилось ЧП, тройное убийство! Причем два тела нашли сразу, а третье — погодя. Жертвы погибли от ударов какими-то тупыми предметами, их просто забили до смерти. Мы с судмедэкспертами долго совещались, пришли к выводу, что били какими-то камнями. Вскоре, зная, что искать, угрозыск эти камни нашел. Мне тогда поручили собрать всю информацию об убийстве, потому что она на деле очень разбросана по времени и месту. Например, часть информации у криминалистов, дежуривших в разное время, часть у экспертов-патологоанатомов в СМЭ, часть у сыщиков и следователей... Формально все отделываются короткими рапортами, подробности часто опускаются. Нужно побегать, чтобы все собрать. Тела найдены были на разных берегах реки Рось, на ограбление похоже не было. Один из погибших — бомж. Словом, загадок хватало.

Мы постоянно советовались с сыщиками и пришли к выводу, что, скорее всего, убийц было двое (определенные следы указывали на это), они, возможно, находились под воздействием наркотиков или смеси наркотиков с алкоголем. Я составил определенный психологический портрет, и оперативники начали поиски похожих типов по злачным местам. Благодаря портрету круг подозреваемых сузился, и сыщики вскоре вышли на двух отморозков, чья вина позже была доказана. В состоянии наркотического опьянения они бродили по берегам реки и убивали, для развлечения, всех, кто попадался на пути.

"Вас заминировали!"

Ко мне стали обращаться все чаще. Например, есть видео некоего события, заснят неизвестный. Просили проанализировать по его движениям и виду, кто это может быть. То есть определить его психологические черты по внешним проявлениям. Или по запискам, по телефонным записям.

Уже позже, когда я имел неплохой опыт, ко мне, скажем, не раз обращались сотрудники СБУ, с просьбой проанализировать телефонную угрозу минирования. За свою жизнь я таких угроз анализировал более 20. Понятно, что есть аудиоанализ, его делают техники с помощью компьютеров, определяют, мужчина, женщина, ребенок и так далее. А содержание — это уже дело психолога.

Вспоминается угроза теракта и закладка взрывчатки в Одесском аэропорту в 2001 году. Сначала было несколько звонков и электронных сообщений неопределенного характера в адрес правоохранителей, звучали примерно так: я гений, но меня никто не признает, а я на многое способен, и скоро вы все обо мне узнаете! Разумеется, анонимно. Затем сообщил, что заминирует чартерный самолет, садящийся в Одессе. А в подтверждение серьезности намерений взорвал бомбу в здании самого аэропорта Одессы. Слава Богу, в это время в аэропорту было мало народа, и никто не пострадал. Позже выяснилось, что и на борту самолета взрывчатка была, причем взрыватель срабатывал от перепада давления. То есть самолет снижается, давление меняется и — взрыв. Потому самолет сажали где-то на высокогорном аэродроме не у нас в стране.

Нас, психологов, тогда собрали человек 20, чтобы эти письма и звонки проанализировать (сообщений было штук 40). Мы так и сделали, пришли к выводу, что это взрослый человек, причем старой, советской формации. Скорее всего, с физико-математическим мышлением, возможно, болен психически, и стоит его искать среди людей, состоящих на учете. Решили, по моему предложению, что он невысокого роста, образ — серой, невзрачной мышки. Одевается немодно, даже слегка неопрятно.

Оперативники воспользовались нашими наработками и стали искать отправителя сообщений по интернет-клубам и кафе (домашний интернет тогда был далеко не у всех). В этих клубах большинство посетителей составляли подростки. Им описывали предполагаемую внешность, и однажды это "выстрелило", ребята сказали, что похожий дядька не раз тут бывал. В этом клубе "бомбера" и взяли. Оказалось, правда, что он не физик, а химик и дома изготавливал взрывчатку. А вот на учете у психиатра не состоял, хотя явно был болен... В остальном наш портрет совпал с оригиналом.

Записки "оборотней"

Приходилось заниматься случаями похищения людей. Помните печально знаменитую банду "оборотней", которую возглавлял бывший офицер УБОП Игорь Гончаров? Мне довелось участвовать в анализе записок, которые похитители посылали в семьи похищенных с просьбой о выкупе. Причем эти записки, на первый взгляд, были написаны самими жертвами, дескать, меня выкрали, обещают отпустить живым, только заплатите (эти семьи, как правило, были небедными).

Однако мы установили, что записки сочинялись одним и тем же лицом, совсем не жертвой, а, наоборот, членом банды. Почерки жертв имитировали (при определенных навыках это не так сложно). Причем почерковеды сразу установили, что письма написаны с большим количеством "сбивающих" факторов, проще говоря, дрожащей рукой чуть ли не на колене. Это, по замыслу бандитов, должно было придать запискам более естественный вид, мол, писал насмерть запуганный человек.

А самих похищенных к этому времени уже не было в живых, банда их почти сразу убивала, а затем рассылала письма.

Писали их разные члены банды, вспоминается, что 8 записок, попавших к нам, были написаны тремя людьми, но под диктовку одного. Стилистика, оформление, лексические особенности писем — все это, как мы установили, не было присущим жертвам, а было разработано одним из бандитов. Все 8 текстов — продукт одной головы, к такому выводу тогда пришли я и мои коллеги...

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Сбитый "Боинг"

Юрий Ирхин провел корреспондента "Сегодня" в музей КНИИСЭ, где хранятся сотни экспонатов, иллюстрирующих уникальные экспертизы, проведенные специалистами института за столетие! Среди современных — материалы, касающиеся экспертиз относительно сбитого в небе над Донбассом малайзийского "Боинга МН-17".

— Здесь вы видите осколки ракеты, выпущенной из установки "Бук", сбившей самолет, образцы элементов, ведь наш институт входит в международную комиссию по катастрофе, вот это — отчет о технических исследованиях, — говорит начальник отдела. — Уникальная была операция, мы нашли две аналогичные ракеты, "завалялись" на наших складах, в Сумах, авиаторы нам подарили старый списанный "Боинг", на полигоне сделали подрыв, одну ракету взорвали, одну разобрали, чтобы понять устройство...



Юрий Ирхин. Может помочь сыщикам поймать преступника с помощью психологического портрета.Фото: А. Корчинский Фото: Сегодня

КНИИСЭ: вековая история и самые резонансные исследования в стране

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ, входит в состав Минюста Украины) основан более 100 лет назад — в 1913 году.

Ныне им руководит известный эксперт-взрывотехник с международной сертификацией Александр Рувин. Специалистам института поручается большинство экспертиз по уголовным делам, получившим широкий резонанс в обществе — по обвинениям бывших высокопоставленных чиновников, по терактам, по делам, связанным с гибелью людей и т. д. КНИИСЭ обеспечивает деятельность судов всех уровней, следственных органов МВД, СБУ, прокуратуры и других.

В частности, под руководством Александра Рувина экспертные комиссии работали в делах по расследованию авиакатастрофы украинского военного самолета "Ил-76" и малайзийского "Боинга МН-17", сбитых в небе над Донбассом. Проводились экспертизы обстоятельств гибели украинских бойцов в Иловайском котле, в боях под Дебальцево, причин и последствий взрывов боеприпасов на военных складах в Балаклее, Калиновке, в связи с фактами разворовывания в Вооруженных Силах Украины и по другим резонансным делам. О результатах многих экспертиз говорить еще нельзя, пока нет судебных решений.

КНИИСЭ поддерживает партнерство и международное сотрудничество с Институтом судебных экспертиз, Советом безопасности и Национальной полицией Нидерландов, Австралийской федеральной полицией, Институтами судебных экспертиз Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Грузии и многих других стран. Кроме того, КНИИСЭ стал первым учреждением Минюста Украины, которое включено в Европейскую сеть судебно-экспертных учреждений (ENFSI), что свидетельствует о международном признании специалистов института.

А. Бойко

Институт обеспечивает суды

Чем занимаются (часть 1)

Судебные психологи определяют мотивы и личность преступника, отделяют правду от лжи и находят скрытую информацию.

Психологические исследования по вопросам обнаружения скрытой информации. Экспертно-психологические исследования по определению признаков правдивости/лживости в показаниях участников процессуальных действий. Установление достоверности или степени вероятности сообщенной исследуемой личностью информации. Обнаружение выдуманных представлений личности про якобы совершенные ею действия. Обнаружение скрытых мотивов, влечений, нужд, представлений. Проверка полноты изложения исследуемой личностью информации. Установление факта наличия, содержания и сущности скрытой информации. Определение источника полученной исследуемой личностью информации. Определение ориентировочной информации, необходимой для конструирования версий расследования определенных событий. Определение виктимологических признаков личности жертвы в делах, связанных с насильственными преступлениями. Психолого-криминалистическое моделирование личности возможного преступника. Составление психологического портрета личности. Психолого-лингвистическая экспертиза (комплексная). Психолого-почерковедческая экспертиза (комплексная). Психолого-автотехническая экспертиза (комплексная). Психолого-педагогическая экспертиза (комплексная). Судебная психологическая экспертиза коммуникативной деятельности личности, зафиксированной в материалах видеозаписи следственных действий. Судебная психологическая экспертиза по определению в информационной продукции признаков пропаганды или призывов к совершению противоправных действий.

"Боинг": ждем решений судов

Ирина Верещук, эксперт-международник, президент Центра политического диалога и Международного центра Балтийско-Черноморских исследований:

— На сегодня расследование гибели "Боинга" ведут несколько государств. Есть гражданские иски в ЕСПЧ, голландская сторона поддерживает их со стороны своих граждан. Эти иски касаются возмещения ущерба и адресуются к РФ. Но, к сожалению, никаких судебных решений пока нет, мы их ожидаем, чтобы иметь какую-то правовую позицию. Ибо пока де-юре украинская сторона, без такого решения, не может законным образом утверждать, что "Боинг" сбила российская сторона. Да, мы говорим об этом на эмоциях, имеем доказательства у силовиков и у международных организаций (на днях также появилось расследование в "Независимой газете", где прослежен путь "Бука" из Курска на Донбасс 25 июня 2014 года. — Авт.), о которых они говорят на пресс-конференциях, но, повторю, нужны судебные решения, которых пока нет.

К выводам эксперта "Сегодня" добавит, что создание Международного трибунала по расследованию авиакатастрофы было в свое время заблокировано в ООН Россией. А на прошлой неделе состоялся второй раунд слушаний в Международном суде ООН по заявлению Украины касательно вины РФ, в частности, в финансировании терроризма (речь идет и о сбитом Боинге), а также в нарушении Конвенции о запрещении расовой дискриминации (речь о крымских татарах). Россия назвала это дело "искусственным", вину не признает. Ожидается, что до конца этого года суд в Гааге примет решение, есть ли у него юрисдикция по заявленным Украиной нарушениям.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, почему преступления против детей слабо раскрываются в Украине. Уголовные дела прошлых лет неизменно вызывают наш журналистский интерес. И те, о которых в силу общественного резонанса известно практически все, и не получившие большой огласки, но не менее поучительные.

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