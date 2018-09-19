Оккупанты окончательно отдали заповедники Крыма России

Сегодня, 13:24

Ряд крымских заповедников был переведен в ведение Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Фото: Visem, Википедия
Фото: Visem, Википедия

Ряд крымских заповедников был переведен из ведения оккупационного "министерства экологии и природных ресурсов Крыма" в ведение Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Как сообщили 19 сентября в пресс-службе российского ведомства, в соответствующем указе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева указаны данные охраняемые территории – это заповедники "Казантипский", "Карадагский", "Лебяжьи острова", "Опукский", "Ялтинский горно-лесной", национальный парк "Крымский" и природные заказники "Каркинитский" и "Малое филлофорное море".

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин уверяет, что благодаря федеральному статусу можно будет увеличить финансирование и создать дополнительные возможности для поддержания в заповедниках режима особой охраны.

Ранее мы сообщали, что российский эколог Николай Рыбаков назвал единственной целью передачи крымских заповедников в ведение России строительство на их территории дачи Владимира Путина.

Также напомним, что летом в урочище "Уч–Кош" вблизи Ялты разгорелся мощный пожар.

Кроме того, стало известно о том, как оккупанты выживают туристов из ландшафтного парка "Тихая бухта" с целью его приватизации.
Медведев, Крым, заповедник

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"Сегодня"

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