"Он их победил": реакция соцсетей на приговор Павлу Грибу
Пользователи назвали решение российского судьи незаконным и потребовали отпустить узника Кремля на свободу
Приговор, который 22 марта вынес 21-летнему украинцу Павлу Грибу военный суд в Ростове-на-Дону, вызвал активную реакцию пользователи соцсетей.
Юзеры назвали решение российского судьи незаконным и потребовали отпустить политзаключенного на свободу.
Некоторые комментаторы напомнили о том, что в момент задержания Гриб был на территории Беларуси, которая позиционирует нейтральной стороной в конфликте Украины и России.
Напомним, 22 марта судья вынес приговор по сфабрикованному делу о терроризме 21-летнего украинца Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, таким образом, полностью удовлетворив требование государственной прокуратуры РФ.
Как сообщалось ранее, украинца посетил украинский врач Василий Притула, который подтвердил у него ухудшение состояние и заявил, что больному гипертензией противопоказано содержание в СИЗО.
28 августа 2017 года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.
Позже стало известно, что он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. Позже Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.
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