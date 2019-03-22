"Он их победил": реакция соцсетей на приговор Павлу Грибу

Пользователи назвали решение российского судьи незаконным и потребовали отпустить узника Кремля на свободу

Павел Гриб/ Фото: Facebook Victoria Lacea.

"Он их победил": реакция соцсетей на приговор Павлу Грибу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4b6/28c/5c94b628cff2d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4b6/28c/5c94b628cff2d.jpg 2019-03-22T12:22:00+02:00 Украина Пользователи назвали решение российского судьи незаконным и потребовали отпустить узника Кремля на свободу

Приговор, который 22 марта вынес 21-летнему украинцу Павлу Грибу военный суд в Ростове-на-Дону, вызвал активную реакцию пользователи соцсетей.

Юзеры назвали решение российского судьи незаконным и потребовали отпустить политзаключенного на свободу.

Некоторые комментаторы напомнили о том, что в момент задержания Гриб был на территории Беларуси, которая позиционирует нейтральной стороной в конфликте Украины и России.

Напомним, 22 марта судья вынес приговор по сфабрикованному делу о терроризме 21-летнего украинца Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, таким образом, полностью удовлетворив требование государственной прокуратуры РФ.

Как сообщалось ранее, украинца посетил украинский врач Василий Притула, который подтвердил у него ухудшение состояние и заявил, что больному гипертензией противопоказано содержание в СИЗО.

28 августа 2017 года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.

Позже стало известно, что он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. Позже Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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