Операции онлайн: как 4G в Украине поможет медикам спасать жизни

Украина готовится к запуску 4G-связи – интернет нового поколения в больших городах запустят уже с апреля. В сети консультируют, диагностируют и даже оперируют. Такие услуги онлайн для медиков – не только бесценный опыт, но и экономия времени и средств.

Чтобы оперировать с наибольшей точностью, необходим бесперебойный и быстрый интернет, говорят врачи. А в случае с операциями для новорожденных на счету – каждая минута.

В таких случаях советуются со специалистами из Америки, Канады, Германии и других стран, где интернет-медицина – давно уже норма.

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Четвертое поколение связи, или 4G-интернет – не только быстрые, но и качественные мобильные интернет-услуги. А еще – дистанционное обучение и видеосвязь, а также быстрая передача больших файлов. Все эти преимущества украинцы смогут ощутить уже в начале апреля в больших городах, и со средины лета – по всей территории страны.

Лицензии на внедрение 4G интернета получили три оператора, и это – плюс не только для пользователей сети, но и для бюджета Украины.

Напомним, 6 марта в Украине прошел второй аукцион по лицензиям на частоты для 4G. Причем, если прошлые торги за полосы радиочастот в районе 2600 МГц прошли относительно спокойно, то за частоты в районе 1800 МГц между операторами развернулась нешуточная борьба.

Серия торгов за частоты диапазона 1800 МГц принесла государству 5,434 млрд грн, а с учетом результатов торгов за частоты в районе 2600 МГц – 7,9 млрд грн, о чем заявил президент Украины Петр Порошенко, посетивший торги.