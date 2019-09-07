Опубликовано уникальное видео из самолета освобожденных украинцев

Многие из возвращающихся на родину впервые увидели друг друга

Появилось видео из салона самолета, на котором 35 освобожденных украинцев возвращались в Украину после заключения в России.

По рассказам свидетелей, многие из освобожденных именно в полете познакомились друг с другом, так как, хоть и слышали друг о друге из СМИ, но никогда прежде не виделись.

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Самолет приземлился в 13:35, его прибытия ожидали родные и близкие пленных, президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства страны, а также множество журналистов

Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, госизмене и терроризме.

Самолет с россиянами на борту практически параллельно вылетел в Москву и приземлился в аэропорту "Внуково".

После обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заверил, что его команда ведет работу по возвращению оставшихся в России украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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