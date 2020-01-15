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Оскорблял Евромайдан: в Украине отменили лекцию журналиста из России

15 января, 19:30

Организаторы не знали о высказываниях Мити Алешковского в адрес Революции достоинства

Митя Алешковский. Фото: facebook.com/mitya.aleshkovskiy

Митя Алешковский. Фото: facebook.com/mitya.aleshkovskiy

Вслед за отменой лекции российского политика Ирины Хакамады из-за позиции в отношении Украины в Киеве отказались проводить мероприятие с участием журналиста из РФ Мити Алешковского.

На следующей неделе основатель фандрайзингового портала "Такие Дела" должен был выступить в украинской столице с лекцией о своем опыте сбора средств и привлечении журналистских материалов для благотворительности.

Но 15 января организатор мероприятия, общественная организация "Центр развития благотворительности", сообщил об отмене приглашения для Алешковского по причине раскрытия ранее неизвестных им высказываний спикера.

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В частности, имеется в виду то, что Алешковский называл Евромайдан "жыдомайданом", а также утверждал, что экономику Украины контролирует российский газовый монополист "Газпром".

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Из-за шквала критики, который после публикации анонса мероприятия обрушился на руководительницу "Центра" Марию Артеменко в соцсетях, женщина была вынуждена публично разъяснить свою позицию.

"Ни я лично, ни команда "Центра развития благотворительности" не была с ними [высказываниями Алешковского] знакома. После получения информации мы приняли решение отменить лекцию", – написала она в Facebook.

Напомним, ранее в январе разгорелся скандал из-за российской блогерши и экс-журналистки пропагандистского телеканала "Россия" Александры Митрошиной – она уклонилась от ответа активистов на вопрос, кому принадлежит аннексированный ее страной Крым.

Мы также сообщали, что за минувший год украинские пограничники отказали во въезде в Украину более 7 тысячам российских граждан.

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Россия благотворительность россияне лекция Евромайдан запрет на въезд

Источник: Сегодня

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