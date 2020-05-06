Ослабление карантина с 11 мая: Ляшко указал на важный аспект

Запланированное на 11 мая ослабление карантинных мер будет сопровождаться ужесточением санитарно-гигиенических требований к бизнесам, которые возобновят работу. Об этом в интервью "Сегодня" сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"С 11 мая мы планируем ослабление карантина. У нас есть определенные этапы выхода из карантина, план снятия ограничений. Карантин мы будем ослаблять, но противоэпидемические мероприятия к субъектам хозяйствования, которые будут открываться, будем усиливать. То есть мы будем предлагать им нормы, которые отличаются от обычных санитарно-гигиенических норм в повседневной жизни", - сказал он.
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В качестве примера чиновник привел парикмахерские, где прием клиентов будет исключительно по предварительной записи: онлайн или по телефону.
"Одновременно пребывание клиентов в заведении разрешается из расчета не более одного человека на 10 кв. м. площади, но не больше количества работников, непосредственно оказывающих услуги. Нахождение посторонних людей в салонах будет запрещено. Между местами предоставления услуг нужно будет обеспечить дистанцию не менее двух метров. Работники, оказывающие услуги, должны обязательно использовать медицинские маски или респираторы, одноразовые перчатки", - рассказал он.
При этом Виктор Ляшко объяснил, почему решили не запускать тренажерные залы и фитнес-центры.
"Их открытие планируется во втором этапе. Также сейчас уже теплое время года, поэтому можно заниматься на тренажерах под открытым небом. Для тренажерных залов и фитнес-центров наиболее критично – это раздевалки, потому что там невозможно избежать скопления людей", – объяснил он, добавив, что открытие общественного транспорта будет зависеть от эпидемической ситуации.
Как сообщалось, на 9:00 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая заболевания COVID-19. Умерли 316 человек, выздоровели 2097 человек.
Напомним, на внеочередном заседание правительства приняли решение о продлении карантина до 22 мая, но ряд ограничений смягчат с 11 мая.
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