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Основателя иностранной наркоимперии, сбежавшего от СБУ, экстрадировали в Израиль

Сегодня, 09:27

Экстрадиция прошла в ночь на 18 августа

Амос Дов Сильвер. Фото: facebook.com/amos.silver

Амос Дов Сильвер. Фото: facebook.com/amos.silver

Основателя крупного международного наркокартеля Telegrass Амоса Дов Сильвера, который ранее сбежал от правоохранителей Украины в аэропорту "Борисполь", экстрадировали в Израиль. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта "Борисполь". Детали поздее", – написала Сарган на своей странице в Facebook.

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Напомним, что утром 16 августа, после того как Верховный суд Украины одобрил поданный израильскими властями запрос о выдаче преступника, Сильвер сбежал от украинских правоохранителей перед своей экстрадицией на родину. Сообщалось, что наркобарон скрылся в аэропорту "Борисполь" незадолго до посадки на самолет в Тель-Авив – сразу же после того, как с него сняли электронный браслет, чтобы мужчина мог пройти через металлоискатель. В последний раз его видели проходящим через отдел duty free. 

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Фото: Depositphotos

Позднее его поймали, а в СБУ началось служебное расследование.

Также мы писали об экстрадиции из Швейцарии гражданина Украины - бывший совладельца агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту, которого подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

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Израиль Украина экстрадиция

Источник: Сегодня

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