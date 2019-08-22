Осужденный в Украине россиянин просит Зеленского о помиловании

/ Фото: president.gov.ua

Российский лейтенант запаса Алексей Седиков, отбывающий в Украине тюремный срок за терроризм, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помиловании.

"Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал да, и мне предложили написать заявление на помилование. Где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", – сказал заключенный россиянин.

Напомним, Алексей Седиков пополнил ряды боевиков "ЛНР" в 2016 году и в том же году был схвачен украинскими военными. При задержании его ранили в ногу.

Реклама

В 2017 году он был признан виновным в террористической деятельности и приговорен к 11 годам лишения свободы. Наемник боевиков отбывает наказание в Бучанской исправительной колонии №85.

В прошлом году Седиков и еще 21 россиянин обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть их на родину. Но хозяин Кремля проигнорировал эту просьбу.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что от Путина ожидают дальнейших шагов по освобождению украинских политзаключенных. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко, которых 20 августа доставили в Москву.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама