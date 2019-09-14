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Освобожденные украинские моряки отправляются домой в Одессу – Денисова

14 сентября, 11:07

Также омбудсмен заверила, что работа над освобождением остальных пленных Кремля продолжается

/ Фото: Facebook

Освобожденные из России украинские моряки в субботу возвращаются домой – в Одессу. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"После завтрака, из военного госпиталя почти все ребята – военные моряки – отправляются домой, в Одессу", – написала Денисова.

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Она также указала, что на вопрос моряков о судьбе других граждан Украины, которые в настоящее время находятся на территории РФ и временно оккупированного Крыма ответила, что "работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но всех наших граждан обязательно освободим".

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Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами . В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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