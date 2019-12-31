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Освобожденным из плена боевиков военным выдали новые документы

31 декабря, 17:05

Им вручили удостоверения и военные билеты

фото: Штаб ВСУ

фото: Штаб ВСУ

Двенадцати освобожденным из плена украинским военным вручили новые личные документы. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

Как написали в ведомстве, речь идет о документах, удостоверяющих пребывания на военной службе в Вооруженных силах Украины.

Удостоверения и военные билеты вручил солдатам начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск полковник Александр Тарнавский в Главном военном клиническом госпитале.

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"Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость и поздравил с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Среди освобожденных из плена — жительница оккупированного Первомайска Елена Сорокина, из-за проукраинской позиции ее осудили за якобы шпионаж. Как узнал сайт "Сегодня", по данным друзей, она была задержана так называемым "МГБ ЛНР" больше года назад. Елена – предприниматель из Первомайска, у нее был свой зоомагазин."Я там держалась, а тут все время плачу", - призналась женщина.

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