Отец изнасиловал больную дочь на глазах у сына

В полицию, ночью 4 августа, позвонил молодой парень и сообщил, что отец изнасиловал его 15-летнюю сестру, которой диагностировали ДЦП. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера ночью, 4 августа, к оператору 102 позвонил молодой парень и сообщил, что отец насилует его 15-летнюю сестру, которая является инвалидом детства с диагнозом ДЦП", – говорится в сообщении.

Аброськин отметил, что горе-отца, 1978 года рождения, задержали правоохранители и во время осмотра изъяли доказательства.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.

Кроме того, в Нацполиции заговорили о необходимости создания в Украине реестра педофилов.