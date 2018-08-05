Отец изнасиловал больную дочь на глазах у сына

Сегодня, 12:26

Мужчину уже задержали полицейские

Фото: facebook.com/pol.kievregion
Фото: facebook.com/pol.kievregion

В полицию, ночью 4 августа, позвонил молодой парень и сообщил, что отец изнасиловал его 15-летнюю сестру, которой диагностировали ДЦП. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера ночью, 4 августа, к оператору 102 позвонил молодой парень и сообщил, что отец насилует его 15-летнюю сестру, которая является инвалидом детства с диагнозом ДЦП", – говорится в сообщении.

Аброськин отметил, что горе-отца, 1978 года рождения, задержали правоохранители и во время осмотра изъяли доказательства.

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Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.

Кроме того, в Нацполиции заговорили о необходимости создания в Украине реестра педофилов
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