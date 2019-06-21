Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Отвечать будем адекватно": Полторак пригрозил боевикам на Донбассе

21 июня, 12:59

Министр объяснил, зачем противник обостряет ситуацию на передовой

Фото: Минобороны Украины

Пока боевики серьезно усиливаются на фронте, министр обороны Украины Степан Полторак четко дал понять, что украинская армия будет отвечать врагу на обстрелы ответным огнем. Об этом он сказал журналистам в Харькове, комментируя инициативу представителя Украины в Трехсторонний контактной группе не отрывать огонь

Он объяснил, что ВСУ первыми не открывают огонь и четко придерживаются договоренностей в Минске.

"Вооруженные силы никогда не нарушали Минские соглашения, но в то же время, тогда, когда есть угроза жизни наших военных или угроза потерять наши позиции, мы будем отвечать адекватно и ни клочка своей земли точно не отдадим. Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", – сказал Полторак.

Читайте также

В то же время министр рассказал, почему противник периодически обостряет ситуацию на фронте, увеличивая количество обстрелов украинских позиций.

"Ситуация, действительно, меняется каждый день, и тогда, когда мы готовимся к выезду в Минск на проведение переговоров, как правило, перед тем террористические группировки и вооруженные силы РФ, находящихся в Донецке и Луганске, увеличивают количество обстрелов, чтобы тем самым давить на переговоры в Минске", – сказал он.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", 20 июня оккупанты 18 раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе пять раз – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такое обострение на Донбассе оккупант получили жесткий ответ.

В то же время появилось видео, как ВСУ мощно "накрыли" позиции врага, отомстив за недавнюю гибель своего побратима. Бойцы из 54-й бригады нанесли серьезный урон противнику, который не смог спрятаться даже в блиндажах.


Видео: Facebook

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, Полторак

Вы сейчас просматриваете новость " "Отвечать будем адекватно": Полторак пригрозил боевикам на Донбассе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса

Вчера, 15:57

Новая власть не намерена тянуть с восстановлением территорий, пострадавших от российской агрессии

Путин рассказал, что думает о Зеленском

Вчера, 15:32

Хозяин Кремля рассказал, что президент Украины должен сделать для прекращения войны на Донбассе

Путин об оккупации Донбасса: "Полная чушь и ложь"

Вчера, 15:14

Российский лидер считает несправедливыми санкции против РФ и привел в пример Донбасс и Китай

На Донбассе уничтожен снайпер боевиков с 850 метров: появилось видео

Вчера, 13:07

Антиснайперы ВСУ вычислили вражеского стрелка на окраине Донецка

«Не бойтесь измены»

На что способно обычное дегтярное мыло

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Новое исследование: Лох-Несское чудовище — правдивая история

5 научных способов продлить свою жизнь

Евгения Медведева и ее шикарные платья. Такой вы ее еще не видели

Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе Савченко

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

19 июня, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

5 простых способов продлить молодость кожи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь