"Отвечать будем адекватно": Полторак пригрозил боевикам на Донбассе

Министр объяснил, зачем противник обостряет ситуацию на передовой

Фото: Минобороны Украины

Пока боевики серьезно усиливаются на фронте, министр обороны Украины Степан Полторак четко дал понять, что украинская армия будет отвечать врагу на обстрелы ответным огнем. Об этом он сказал журналистам в Харькове, комментируя инициативу представителя Украины в Трехсторонний контактной группе не отрывать огонь

Он объяснил, что ВСУ первыми не открывают огонь и четко придерживаются договоренностей в Минске.

"Вооруженные силы никогда не нарушали Минские соглашения, но в то же время, тогда, когда есть угроза жизни наших военных или угроза потерять наши позиции, мы будем отвечать адекватно и ни клочка своей земли точно не отдадим. Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", – сказал Полторак.

В то же время министр рассказал, почему противник периодически обостряет ситуацию на фронте, увеличивая количество обстрелов украинских позиций.

"Ситуация, действительно, меняется каждый день, и тогда, когда мы готовимся к выезду в Минск на проведение переговоров, как правило, перед тем террористические группировки и вооруженные силы РФ, находящихся в Донецке и Луганске, увеличивают количество обстрелов, чтобы тем самым давить на переговоры в Минске", – сказал он.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", 20 июня оккупанты 18 раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе пять раз – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такое обострение на Донбассе оккупант получили жесткий ответ.

В то же время появилось видео, как ВСУ мощно "накрыли" позиции врага, отомстив за недавнюю гибель своего побратима. Бойцы из 54-й бригады нанесли серьезный урон противнику, который не смог спрятаться даже в блиндажах.

Видео: Facebook

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