Партия "Основа" Сергея Таруты будет объединяться

По словам Таруты, главная цель объединения – рост экономики

Партия "Основа" решила идти на выборы вместе с "Батькивщиной". Об этом после съезда заявил лидер "Основы" Сергей Тарута. Партии совместно будут формировать команду в избирательном списке и в мажоритарных округах. По словам Таруты, главная цель объединения – ускорить позитивные сдвиги в экономике. Вместе этого достичь легче, ведь идеологические позиции партий совпадают.

"Мы предлагаем объединить все здоровые силы, объединить всех профессионалов в новое правительство, новую команду, чтобы достичь цель резкого экономического роста. Чтобы мы сделали другое качество социальной жизни, чтобы мы создали действительно то образование и здравоохранение, которое позволило бы каждому украинцу здесь учиться и здесь лечиться", – сказал лидер "Основы".

Напомним, на досрочных парламентских выборах премьер-министр Владимир Гройсман возглавит собственную партию, которая не будет объединяться с другими. Программу партии "Украинская стратегия" представят на следующей неделе.

Также мы писали, что перед выборами в Раду партия Порошенко сменила название. "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовали и обновили его состав. Теперь политическая сила бывшего президента будет носить название "Европейская солидарность".

Также экс-президент 22 мая заявлял, что готовы к выборам в Верховную Раду. Бывший президент считает участие своей политической силы в выборах "абсолютной необходимостью". По его словам, 31 мая состоится съезд его партии, на котором будет проведено "очень серьезное обновление и партии, и партийного списка".

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