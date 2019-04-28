"Пасха – это всегда победа добра и любви": первые лица государства поздравили украинцев с праздником

Ранее украинцев с праздником поздравил Петр Порошенко

Пасхальная корзина. Фото: Depositphotos

С праздником Пасхи украинцев поздравили премьер-министр Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Гройсман поздравил сограждан на своей странице в Facebook.

"Искренне поздравляю украинцев со светлым праздником Воскресения Христова! Человечество всегда объединяла вера в то, что добро способно победить любое зло и агрессию. И вера в силу каждого из нас, кто хочет сделать этот мир лучше. Каждой украинской семье желаю согласия и благополучия. И всем нам – мирного неба", – написал премьер-министр.

Также украинцев поздравил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Поздравляю вас с великим праздником Воскресения Христова. Пасха – это всегда победа добра и любви, света и радости. Пусть Воскресение Христово вдохновляет вас во всех ваших делах, дарует силу духа, радость жизни и благословение вам и вашим близким! В пасхальной молитве просим Божьей защиты всем украинским воинам, и мира и процветания украинскому народу", – цитирует его слова пресс-служба ВР.

Также появилось пасхальное поздравление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас со светлым праздником – днем ​​Воскресения Господня! Этот праздник настоящей победы – победы правды над ложью, любви – над злобой, жизнь – над смертью. Пусть Господь благословит и укрепит всех нас и нашу родную страну! Христос Воскрес! И только с Ним воскреснет Украина!" – говорится в сообщении Турчинова.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и пожелал им радости, счастья и благополучия.

Кроме того, украинских военнослужащих с праздником Пасхи поздравили Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко и командующий Объединенных сил Сергей Наев.

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