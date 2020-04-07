Пасха не в церкви: Зеленский рассказал, как праздновать в 2020 году

Президент призывает верующих не создавать опасность для здоровья и жизни своих близких

Коронавирус внес свои коррективы в традиции празднования Пасхи – богослужения из-за охватившей Украину и мир пандемии будут проходить в телеформате.

Об этом в традиционном видеообращении к согражданам 7 апреля заявил президент Владимир Зеленский, заверив в том, что власти "находятся в постоянном диалоге с главами всех церквей".

"Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви – это не создавать близким опасность для здоровья и жизни", – сказал Зеленский.

Президент заверил в том, что государство сделает все, чтобы у каждого украинца была возможность отметить Пасху дома.

"Надеюсь, что все главы церквей будут максимально способствовать такому решению, ведь понимают ответственность, которую они несут за безопасность своих прихожан", – добавил он.

Более подробно представить свое видение празднования Пасхи в этом году Зеленский обещал позже.

Ранее новости "Сегодня" разбирались, какие подходы УПЦ, ПЦУ и УГКЦ выработали к служению в период карантина. Больше об этом читайте в материале "Пасха-2020 в карантин: как планируют служить и праздновать украинские церкви".

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