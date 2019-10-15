К сотням синих и желтых воздушных шаров был подвешен огромный флаг Украины

Накануне Дня защитника Украины, который уже пятый год отмечают 14 октября, патриоты поздравили жителей Донецка, оккупированного местными боевиками и российскими наемниками, с новым украинским праздником.

Об этом сообщают проукраинские блогеры Скажений Оскар и Хочу домой на своих страничках в Twitter.

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13 октября более десятка украинских патриотов с окраины райцентра Марьинка, контролируемой бойцами Операции объединенных сил, отправили в сторону Петровского района Донецка сотни соединенных синих и желтых воздушных шаров, к которым был подвешен огромный флаг Украины.

В тренде Патриоты поздравили оккупированный Донецк с Днем защитника Украины: фото

Напомним, в День защитника Украины президент Владимир Зеленский посетил зону ООС на Донбассе , ознакомился с ситуацией на линии столкновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных и наградил отличившихся бойцов.

А в это время в Киеве прошли несколько торжественных маршей в честь Дня защитника, 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии , Дня украинского казачества и Покрова святой Богородицы.

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