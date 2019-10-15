Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
27,1

Патриоты поздравили оккупированный Донецк с Днем защитника Украины: фото

15 октября, 04:30

К сотням синих и желтых воздушных шаров был подвешен огромный флаг Украины

Накануне Дня защитника Украины, который уже пятый год отмечают 14 октября, патриоты поздравили жителей Донецка, оккупированного местными боевиками и российскими наемниками, с новым украинским праздником.

Об этом сообщают проукраинские блогеры Скажений Оскар и Хочу домой на своих страничках в Twitter.

Реклама

13 октября более десятка украинских патриотов с окраины райцентра Марьинка, контролируемой бойцами Операции объединенных сил, отправили в сторону Петровского района Донецка сотни соединенных синих и желтых воздушных шаров, к которым был подвешен огромный флаг Украины.

В тренде
Патриоты поздравили оккупированный Донецк с Днем защитника Украины: фото

Напомним, в День защитника Украины президент Владимир Зеленский посетил зону ООС на Донбассе , ознакомился с ситуацией на линии столкновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных и наградил отличившихся бойцов.

А в это время в Киеве прошли несколько торжественных маршей в честь Дня защитника, 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии , Дня украинского казачества и Покрова святой Богородицы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донецк флаг Украины марьинка День защитника Украины

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Экслюзив:
Экслюзив: "Сегодня" нашли новый дом раненым аистамУкраина
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждениеУкраина
Зимние субсидии: выплачивать будут по-новому
Зимние субсидии: выплачивать будут по-новомуЭкономика
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на Россию
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на РоссиюУкраина
Зеленский отреагировал на яркую победу Усика в США
Зеленский отреагировал на яркую победу Усика в СШАПолитика
Почти лето посреди осени: синоптики порадовали прогнозом на неделю
Почти лето посреди осени: синоптики порадовали прогнозом на неделюУкраина

Новости партнеров

Loading...