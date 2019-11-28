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Перенос православного Рождества: в ПЦУ рассказали, что для этого нужно

28 ноября, 14:33

Для перехода на новый календарь достаточно решения Синода, говорит митрополит Переяславский Александр

pixabay.com

pixabay.com

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Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний предположил, что Православная церковь Украины может начать официально отмечать Рождество по новому , григорианскому календарю, – то есть 25 декабря.

Как теоретически может произойти процедура перехода церкви на новый календарь, рассказал сайту "Сегодня" епископ ПЦУ, митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко).

"На сегодняшний день это чисто теоретический вопрос. Он должен обстоятельно изучаться столько времени, сколько необходимо. Хотя кое-где можно прочесть, что ПЦУ чуть ли не уже переходит на Новоюлианский календарь или инициирует это. Нет. Вопрос имеет сегодня полное право на существование и обсуждение, а в дальнейшем, если он будет реципиирован церковным сознанием и сообществом, и на воплощение в жизнь. Если говорить сугубо теоретически, то для перехода на календарь, по которому отмечают церковные праздники в других поместных православных церквах, достаточно было бы решения Синода Церкви на основании итогов работы календарной и богословско-канонической комиссий", – сказал митрополит Александр.

Напомним, что с 2017 года в Украине и 25 декабря, и 7 января являются государственными выходными днями – как известно, в первую дату Рождество отмечают римо-католики, а во вторую – православные, а также греко-католики.

Как уже сообщалось, Кабинет министров утвердил перенос рабочих дней в 2020 году, которые приходятся рядом с праздниками: 6 января решили сделать выходным и перенесли рабочий день на 11 января.

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митрополит перенос Рождество Христово ПЦУ

Источник: Сегодня

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