Перенос Рождества в Украине возможен: почему дата не главное

В ПЦУ рассказали о плюсах и минусах переноса одного из самых любимых праздников украинцев

/ Фото: AFP

Формальная "дата рождения" Иисуса Христа не мешает переносу православного Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Православной церкви Украины, напомнив о том, что ни Евангелие, ни Церковь в целом не подает "точного дня рождения".

"Главным в праздновании является не его дата, а содержание уважаемого нами события. То есть, Церковь празднует не "день рождения" Господа нашего Иисуса Христа, а событие Его рождения", – констатируют в ПЦУ.

В пресс-службе напомнили о том, что календарная дата празднования Рождества 25 декабря закрепилась еще в IV веке, отделив его от Крещения – оба праздника отмечались 6 января под общим названием Богоявления.

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На православное (7 января) и католическое (25 декабря) Рождество разделилось после календарной реформы Папы Римского Григория XIII в 1582 году, однако в результате перехода на более точный новоюлианский календарь ряд православных церквей также начал отмечать рождения Христа 25 декабря.

"То есть, речь идет не просто о том, чтобы "перенести" празднование Рождества Христова, а о полноценной календарной реформе, которая касается всего богослужебного года, а не только одного-двух праздничных дней", – подчеркнули в Церкви.

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Поскольку это не все разделяют, в ПЦУ считают, что новая дата праздника лишь будет мешать объединению всех православных украинцев "вокруг Киевского престола".

"Это соответствует церковной традиции, каноническим правилам и прямо указано как норма полученного нами томоса. Поэтому, несомненно, дискуссии о календаре продолжатся и в Церкви, и в обществе. Но важно, чтобы они были доброжелательными и способствовали лучшему пониманию календарного вопроса, а не просто разжигали споры и вражду", – подчеркнули в автокефальной церкви.

Более подробно о переносе Рождества и какие еще праздники это затронет, читайте в материале "Празднуем Рождество 25 декабря: почему по-другому невозможно" на нашем сайте.

Напомним, что Кабинет министров утвердил перенос рабочих дней в 2020 году, которые приходятся рядом с праздниками: 6 января решили сделать выходным и перенесли рабочий день на 11 января.

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