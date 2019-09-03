Перепад температур от +16 до +32 и грозы: синоптики предупредили об изменении погоды

Сегодня территорию страны поделит похолодание и жаркий зной, а разбавят эту погоду дожди в ряде областей

Непогода в Буче. Фото: MyBucha

Сегодня Украину зацепит похолодание – резко спадет жара в ряде западных областей, а также там пройдут дожди. На остальной территории страны будет жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны сегодня от 16 до 26 градусов тепла и везде дожди с грозами.

Мокро будет и почти во всех центральных областях и на севере, за исключением Сумской и Полтавской областей. В столице также синоптики прогнозируют дождь с грозой. Несмотря на непогоду все еще будет жарко 29-31 градус.

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На востоке без осадков и до +30, а на юге еще жарче – 30-32 градуса. В Николаевской и Одесской областях дожди с грозами.

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Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В свою очередь в Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечали, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. По предварительным данным, в 2019 году прогнозируется урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

А пока в Украине почти везде зной и по-настоящему летняя погода, на другом полушарии Земли ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и движется на побережье США. Подробней смотрите в сюжете:

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