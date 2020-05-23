"Письма счастья" в Украине: как будет работать система видеофиксации

Новые системы кардинально отличаются от предлагаемых 10 лет назад, говорят в МВД

С 1 июня МВД Украины в очередной раз должно запустить пилотный проект из 50 видеосистем в Киеве и окрестностях столицы. Как будет работать система видеофиксации – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

В МВД утверждают, что главная задача внедрения системы автофиксации – не сбор штрафов с водителей, а снижение количества аварий, прежде всего тяжелых. Ведь, по статистике Патрульной полиции, причиной каждого третьего ДТП с пострадавшими является превышение скорости.

Поэтому перед местами расположения камер (на аварийно-опасных участках дорог и в местах повышенной концентрации ДТП) установят предупреждающие знаки.

"У водителей будет время и возможность снизить скорость в таких местах до разрешенной, а значит – безопасной, что позволит им не стать участниками ДТП и не быть оштрафованными", – уточнил сайту "Сегодня" спикер МВД Артем Шевченко.

Реклама

По разъяснению Патрульной полиции, нарушением скоростного режима в городах будет считаться езда со скоростью более 73 км/ч. Это разрешенные 50 км/ч + 20 км/ч + 3 км/ч = 73 км/ч, где 3 км/ч – специально заложенная погрешность в работе прибора). А 20 км/ч – это так называемые водителями "бонусные" километры, после превышения которых может быть наложен штраф.

Соответственно, для автодорог это 113 км/ч, при наличии на них разделительной полосы – 133 км/ч, на автомагистралях, коих в Украине аж одна – от Киева до Борисполя (36 км) – 153 км/ч.

Также в МВД нам рассказали, что новые системы кардинально отличаются от тех, которые предлагались 10 и более лет назад. Они с лазерным "прицелом", поэтому выделяют из потока машин только ту, которая едет быстрее, чем разрешено, фотографируют не сзади (госномер), а спереди, и делают несколько снимков, а не один.

"Днем, а также в другое время суток, если стекло автомобиля не тонировано, можно будет увидеть на фото даже лицо водителя, что станет дополнительным доказательством его вины. Или доказательством невиновности владельца в случае, когда заснят сидящим за рулем явно другой человек, например, женщина, а не мужчина – владелец автомобиля", – уточнили специалисты министерства.

Напомним, 20 мая правительство одобрило запуск новой системы видеофиксации . По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, с начала запуска проекта будут работать 17 пунктов фиксации, далее их число увеличится до 40, а всего в перспективе таких пунктов будет около 700.

Реклама

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "С 1 июня на дорогах вводят фотофиксацию нарушений: что ждет водителей" .

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама