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Планы оккупантов будут масштабными: Гайдук о возможном нападении России

10 июля, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Экс-командующий МВС считает, что Кремлю нужно не только отвоевать воду для Крыма

Украину все чаще "пугают" возможной атакой России с юга на фоне будущих масштабных учений "Кавказ-2020". Теперь бывший командующий Военно-морскими силами Сергей Гайдук выразил мнение, что у страны-агрессора могут быть масштабные планы по Украине.

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Об этом он рассказал в эфире "Апостроф TV".

По его мнению, если Россия пойдет на новую агрессию против Украины, то такой шаг будет комплексным – группировка войск в оккупированном Крыму будет действовать не только на суше, но и в море.

"На мой взгляд, боевые группировки России в разы превосходят потенциал украинских сил в районе возможного нападения возле Крыма. Но дело в том, что если российских военных прямо будут использовать в военной операции против Украины, то будет определенная цель. Я не думаю, что целью стратегической операции россиян будет захват Новой Каховки или чего-то подобного. Их задания будут более широкими и более масштабными. Я убежден, что в России не отказались от плана "Новороссия", который она не смогла реализовать в 2014 году", – сказал Гайдук.

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Ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказывал нам об угрозе нападения России на Украину. По его словам, стратегические учения России "Кавказ-2020" в сентябре могут стать основой для проведения широкомасштабного наступления.

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В свою очередь командующий Объединенными силами Сергей Наев недавно заявлял, что Украина готова к атаке России из Крыма. Украинские военные отработали совместные действия с Национальной полицией, Службой безопасности Украины и Нацгвардией, а боевая служба переведена в усиленный режим.

В то же время в Кремле опровергли вероятность нового вторжения России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие разговоры глупостью и нагнетанием антиероссийской истерии.

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