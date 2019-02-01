Пленные украинские моряки в "Лефортово" пожаловались на проблемы на здоровьем
Украинцев в СИЗО "Лефортово" посетили российские правозащитники
Все трое украинских военнопленных моряков, которых накануне перевели в РФ из больницы в "Матросской тишине" в СИЗО "Лефортово", пожаловались на проблемы на здоровьем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Как отмечается, моряки не жалуются на условия содержания. Сейчас они находятся в обычных камерах в отремонтированном корпусе с горячей водой.
Однако у всех моряков остались проблемы со здоровьем. Так, 19 летний Андрей Ейдер рассказал российским правозащитникам, что у него болят ноги, и показал следы от осколочного ранения. По его словам, один осколок остался внутри мышечной ткани, медики не стали его вытаскивать.
27-летний Василий Сорока пожаловался на боли в раненой руке. Рана зажила, но рука немного опухла и плохо работают отдельные пальцы. По его словам, в руке осталось два маленьких осколка.
24-летний Андрей Артеменко тоже заявил, что у него не извлекли один из осколков из руки. Моряк также отметил, что ему нужен офтальмолог, поскольку он получил травму роговицы глаза.
Врачи СИЗО пока выдали морякам обезболивающие и ускоряющие регенерацию тканей мази, а в дальнейшем якобы планируют направить их на обследование в профильное медучреждение.
Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Запад рассматривает возможность введения новых санкций против России за агрессию в Керченском проливе, если Москва не освободит захваченных украинских моряков.
Как известно, 25 ноября россияне атаковали украинские военные корабли: суда ФСБ вначале протаранили украинский буксир, а после этого открыли огонь и ранили шестерых украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.
Позже так называемые "суды" в Симферополе и Керчи арестовали всех захваченных моряков – им назначили арест сроком в два месяца, а позже перевезли в Москву, где содержат в СИЗО "Лефортово".
В Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам. В итоге защита украинцев пообещала подать апелляцию на решение российского суда.
Как известно, все украинские моряки признали себя военнопленными. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.
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