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Пленные украинские моряки в "Лефортово" пожаловались на проблемы на здоровьем

Сегодня, 01:42

Украинцев в СИЗО "Лефортово" посетили российские правозащитники

Фото: Константин Котов/facebook.com/victoria.ivlevayorke
Фото: Константин Котов/facebook.com/victoria.ivlevayorke.
Пленные украинские моряки в "Лефортово" пожаловались на проблемы на здоровьем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/e14/3c1/5c4e143c1789c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/e14/3c1/5c4e143c1789c.jpg Украина Украинцев в СИЗО "Лефортово" посетили российские правозащитники

Все трое украинских военнопленных моряков, которых накануне перевели в РФ из больницы в "Матросской тишине" в СИЗО "Лефортово", пожаловались на проблемы на здоровьем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, моряки не жалуются на условия содержания. Сейчас они находятся в обычных камерах в отремонтированном корпусе с горячей водой.

Однако у всех моряков остались проблемы со здоровьем. Так, 19 летний Андрей Ейдер рассказал российским правозащитникам, что у него болят ноги, и показал следы от осколочного ранения. По его словам, один осколок остался внутри мышечной ткани, медики не стали его вытаскивать.

27-летний Василий Сорока пожаловался на боли в раненой руке. Рана зажила, но рука  немного опухла и плохо работают отдельные пальцы. По его словам, в руке осталось два маленьких осколка.

24-летний Андрей Артеменко тоже заявил, что у него не извлекли один из осколков из руки. Моряк также отметил, что ему нужен офтальмолог, поскольку он получил травму роговицы глаза.

Врачи СИЗО пока выдали морякам обезболивающие и ускоряющие регенерацию тканей мази, а в дальнейшем якобы планируют направить их на обследование в профильное медучреждение.

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Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Запад рассматривает возможность введения новых санкций против России за агрессию в Керченском проливе, если Москва не освободит захваченных украинских моряков.

Как известно, 25 ноября россияне атаковали украинские военные корабли: суда ФСБ вначале протаранили украинский буксир, а после этого открыли огонь и ранили шестерых украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

Позже так называемые "суды" в Симферополе и Керчи арестовали всех захваченных моряков – им назначили арест сроком в два месяца, а позже перевезли в Москву, где содержат в СИЗО "Лефортово".

В Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам. В итоге защита украинцев пообещала подать апелляцию на решение российского суда.

Как известно, все украинские моряки признали себя военнопленными.  Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

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Тег Россия, здоровье, СИЗО, лефортово, пленные моряки

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